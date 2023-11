Retour sur Bloodborne à l’occasion de la GOTY sur PS4 > Sortit au mois de mars 2015, le jeu-vidéo Bloodborne aura rapidement conquis les joueurs en manque d’aventure assez relevée. Le soft revient sur le devant de la scène en novembre, grâce à une belle édition GOTY.

Le début d’année 2015 aura permis aux joueurs de la PS4 de Sony d’acquérir un titre très alléchant sur le papier, mais également à l’écran. En plein thème Dark Fantasy, Bloodborne propose un jeu-vidéo d’aventure à la difficulté surprenante.

Action-RPG à la sauce Dark Souls, le jeu-vidéo développé par From Software et édité par Sony aura remporté un franc succès dès sa première semaine de commercialisation, avant d’atteindre le million d’unités vendues, en seulement deux semaines.

Dans son histoire, Bloodborne met en avant la ville gothique en ruine de Yharman, qui abriterait un puissant remède médical. Au fil des ans, beaucoup de voyageurs se rendent alors à la ville pour tenter de trouver ce fabuleux remède ; c’est d’ailleurs l’un de ces voyageurs que le joueur se verra contrôler.

Retour sur Bloodborne à l’occasion de la GOTY sur PS4

Malheureusement, dès son arrivée dans la ville, le joueur constatera très vite que les habitants se sont transformés en créatures bestiales suite à une maladie endémique ; charge au joueur de survivre, tout en gardant son objectif en tête.

En reprenant de nombreux éléments de Dark Souls, dont une difficulté incroyable, les combats de Bloodborne se veulent néanmoins bien plus rythmés. Contrairement à Dark Souls, le joueur peut regagner de la santé s’il parvient à placer des attaques rapides sur l’ennemi ; un bon moyen de récompenser la prise de risque et d’éviter, à terme, des combats finalement assez plats.

Si les chiffres de ventes étaient satisfaisants, la presse généralisée s’est aussi mise d’accord ; Bloodborne est un succès, sans tomber dans la pâle copie de l’icône qu’est devenu Dark Souls. Pour l’occasion, il était alors certain que l’on trouverait une édition GOTY de Bloodborne, qui comprendrait le DLC poursuivant l’histoire ; un évènement très attendu.

Dans The Old Hunters, le joueur se voit s’enfoncer encore plus profondément dans la ville, afin de rejoindre, par exemple, la tour de l’horloge. De nombreux nouveaux boss, des tenues et des récompenses sont aussi au programme de l’extension, tout comme le fait de pouvoir se transformer en bête, à l’instar des habitants d’une ville, possédant encore beaucoup de secrets.

J’aime ça : J’aime chargement…