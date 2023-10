Halo 5 : Guardians le sommet de la licence futuriste de Microsoft > Alors que nous étions revenus, il y a quelques jours, sur l’envolée de la licence Halo du côté de Microsoft, il est désormais temps de se pencher sur le reste de la série, à commencer par Halo 3 : ODST.

En effet, après Halo 3, nous ne retrouvons pas encore Halo 4, qui sortira quelques années plus tard. En lieu et place d’une suite directe à l’univers de Halo, nous nous retrouvons en plein cœur d’une préquelle.

Sortit en 2009 sur Xbox 360, Halo 3 : ODST met en avant des personnages bien moins connus de l’univers Halo, mais le plaisir de jeu est toujours présent, à tel point que Halo 3 : ODST deviendra rapidement le jeu-vidéo le plus vendu de la console de Microsoft, la Xbox 360.

Avec ses nombreuses critiques positives de la part des journalistes et des joueurs, Halo 3 : ODST faisait mouche en apportant une atmosphère unique, et une musique mémorable ; seule sa durée de vie, plutôt faible pour la campagne, divisait les joueurs.

Une année plus tard ; et en faisant l’impasse sur Halo Wars, un RTS assez simplifié, Microsoft lançait Halo Reach sur les marchés du monde entier. Ici, l’on retrouve un univers plus connu des fans puisque l’on se retrouve plongé dans l’année 2552, soit quelque temps avant les évènements du tout premier Halo, sortit en 2001.

Une fois de plus, Halo Reach sera un succès commercial possédant des améliorations se trouvant notamment sur le plan esthétique. Pour Halo Reach, l’on retrouvait un moteur graphique retravaillé et un design différent. Les animations bénéficiaient de capture de mouvement, et les textures ont gagné en finesse. Sur le plan commercial, Halo Reach s’écoulera à plus de huit millions d’exemplaires, et génèrera pas moins de 200 millions de dollars de bénéfices en une seule journée.

Conscient du succès de sa licence, c’est en 2012 que Microsoft offrait Halo 4 à ses joueurs ; ce dernier constituera par ailleurs l’entame d’une nouvelle trilogie. Cependant, l’inquiétude se faisait sentir dans le monde des jeux-vidéo, puisque Halo 4 ne sera jamais développé par Bungie, le studio historique de la licence. C’est 343 Industrie qui aura la lourde tâche de poursuivre le succès de la série, et lorsque l’on sait que le studio de développement a déjà travaillé sur des Halo auparavant, la qualité se devait d’être au rendez-vous ; ce qui, finalement, fut le cas.

En 2015, c’est la première fois que la série se retrouve en tête d’affiche de la nouvelle console de Microsoft, la Xbox One. Pour l’occasion, les développeurs de 343 Industries poursuivent ce qui est désormais devenu une saga, et non plus une trilogie. Par ailleurs, Halo 5 : Guardians met en avant des graphismes toujours plus soignés et offre 60 images par seconde, ce qui représente une avancée non-négligeable de la licence futuriste de Microsoft. Lorsque l’on sait que Halo n’est pas prêt de connaître une réelle fin avant de nombreuses années, il faut se baser sur les forces principales de la série (histoire et multijoueur) pour tenter de mettre Halo 5 : Guardians au sommet des ventes, en attendant une nouvelle page, d’ici quelque temps.

