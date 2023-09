Zone Interdite sur le cerveau sur M6 en replay

Zone Interdite sur le cerveau sur M6 ce 27 septembre > Zone Interdite revient sur M6, pour un nouveau numéro inédit, cette fois-ci consacré sur le cerveau, et plus particulièrement sur l’amnésie et la super-mémoire.

Dans le corps humain, le cerveau est la zone la plus complexe, mais également la plus essentielle. Les spécialistes estiment d’ailleurs que nous ne connaissons que 5% de son fonctionnement, mais si cette zone fragile vacille, c’est toute notre vie qui peut en subir les conséquences.

Aujourd’hui en Europe, une personne sur trois est victime de dysfonctionnement du cerveau et le coût annuel engendré est bien plus élevé que ceux engendrés par les cancers et les maladies cardio-vasculaires.

Peut-on « réparer » un cerveau et améliorer ses performances ?



Alors que la recherche a connu une réelle évolution, les cas de réhabilitation sont souvent plus que difficiles.

Il est possible de voir Zone Interdite sur le cerveau dès 20 heures 55 sur M6, ce dimanche 27 septembre 2015.

Partons à la rencontre d’Ingrid, qui, à 21 ans, à totalement perdue à la mémoire. Entourée de ses proches et d’une équipe de spécialistes, pourra-t-elle faire resurgir ses souvenirs ? De son côté, Paul a 12 ans et est porteur du syndrome Asperger ; s’il est capable d’apprendre un poème en un clin d’œil, il lui est, en revanche, impossible de détecter les émotions sur un visage.

La perte d’émotions est justement la hantise de Marjorie. Cette mère de famille de 33 ans et possédant deux enfants va subir une opération éveillée.

