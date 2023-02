Mettre en place un compte Amazon Business pour votre entreprise

Amazon est l’une des plateformes de commerce électronique les plus populaires et les plus utilisées au monde. Créer un compte Amazon Business peut vous offrir des avantages supplémentaires. En tant que créateur d’entreprise, voici ce à quoi vous avez droit avec Amazon Business.

Les avantages d’un compte Amazon Business

Ouvrir un compte gratuit Amazon Business vous permet de :

Accéder à des offres exclusives pour les entreprises, y compris des remises sur les achats en gros.

Gérer les commandes et les factures de manière plus efficace grâce aux outils de gestion de compte dédiés.

Utiliser des fonctionnalités avancées de recherche pour trouver les produits les plus pertinents pour votre entreprise.

Bénéficier d’une assistance clientèle dédiée pour les entreprises.

Pour créer un compte Amazon Business, suivez ces étapes :

Accédez à la page d’accueil d’Amazon Business Cliquez sur le bouton « Créer un compte » Remplissez les informations requises, y compris les informations de facturation et de livraison pour votre entreprise. Cliquez sur « Créer un compte » pour soumettre votre demande.

Il est important de noter que vous devrez fournir des informations supplémentaires pour vérifier votre statut d’entreprise, comme un numéro SIRET valide.

Profiter de son compte Amazon Business

Une fois que vous avez mis en place votre compte Amazon Business, il est important de savoir comment tirer le meilleur parti de ces solutions technologiques. Voici quelques conseils pour vous aider :

Utilisez les outils de gestion de commandes pour suivre efficacement vos commandes Profitez des tarifs avantageux pour réaliser des économies sur vos achats Utilisez les options de paiement flexibles pour gérer votre trésorerie Utilisez les outils de marketing pour promouvoir vos produits sur Amazon

En mettant en place un compte Amazon Business pour votre entreprise, vous pourrez bénéficier de tarifs avantageux, d’options de paiement flexibles et d’outils de gestion de commandes avancés. En suivant les conseils ci-dessus, vous pourrez tirer le meilleur parti de votre compte Amazon Business et booster votre présence en ligne.

Une question ? Une remarque sur les comptes Amazon Business ? Nos experts vous répondent personnellement