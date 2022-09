eBuyClub : économiser et gagner de l’argent en faisant ses courses

La stratégie du cashback, en plus d’être un levier performant pour de nombreuses entreprises, s’avère très intéressante pour la clientèle. Grâce à ce système, les utilisateurs bénéficient d’une réduction plus ou moins considérable sur leurs divers achats en ligne ou en magasins. Un retour d’argent est fait dès que les montants économisés atteignent une certaine somme. Cela augmente le niveau de satisfaction des clients qui adoptent la stratégie. Découvrez, dans cet article, les diverses opportunités offertes par eBuyClub et son système cashback.

Une large gamme d’offres pour vos achats et courses

Plateforme de référence dans le domaine de la fourniture de biens et services, eBuyClub a établi des milliers de partenariats avec des sites de ventes en ligne et magasins physiques. Cette collaboration avec plusieurs professionnels dans divers domaines offre, aux utilisateurs de ladite plateforme, la possibilité d’acheter ou de faire leurs courses plus aisément. Ainsi, depuis votre ordinateur, tablette ou Smartphone vous pourrez, à travers eBuyClub, profitez d’une large gamme d’offres à coûts réduits, dans divers domaines tels :

Alimentation & Boissons,

High-tech,

Auto et moto,

Banque & Assurances,

Beauté & Santé,

Maison et Jardin,

Voyages.

Pour en bénéficier, il suffit de vous inscrire sur le site internet de eBuyClub. Vous recevrez un bonus de bienvenue de 6 €, dès votre inscription. Dans la rubrique « Marchand », accédez aux boutiques proposant la vente d’articles et services, selon vos besoins professionnels ou personnels. Vous pouvez même acheter des articles de sport ou des vêtements, pour toutes les occasions. Si vous souhaitez offrir d’agréables moments de loisir à vos enfants, plusieurs jeux et objets ludiques sont accessibles dans la catégorie « Culture & Loisirs ». Vous trouverez également, sur la plateforme, des offres intéressantes pour votre bien-être, ou pour les soins de bébé.

Plateforme très accessible et facile d’usage

L’inscription sur eBuyClub nécessite juste le remplissage d’un formulaire très simple et court, après avoir cliqué sur le bouton indicatif. Vous avez la possibilité de configurer votre espace utilisateur selon vos goûts et besoins, en quelques clics. Pour profiter des meilleures offres les plus adaptées pour vous, vous n’avez qu’à indiquer les articles que vous achetez fréquemment, ainsi que vos magasins préférés. Il faut souligner que, pour chaque sélection lors de la personnalisation de votre espace, 10 centimes sont versés en complément à votre cagnotte. La plateforme eBuyClub dispose d’une barre de recherche pour trouver une enseigne, une boutique en ligne spécifique ou les divers magasins fournissant l’article recherché.

Aussi, une indexation suivant l’ordre alphabétique vous permet une recherche simplifiée, dans les diverses catégories proposées. Pour vos achats, eBuyClub vous propose plusieurs options de paiement : virement bancaire, transfert Paypal, chèque bancaire, de manière totalement sécurisée. Vous pouvez activer dans votre navigateur internet des alertes sur les bons plans (code promo, cashback) et les meilleures propositions des magasins. Cela vous permettra d’économiser davantage lors de vos courses. La plateforme est aussi utilisable via Application Smartphone, pour plus de praticité ainsi que pour une navigation plus fluide et plus ergonomique.

Quels avantages à opter pour eBuyClub ?

Avec eBuyClub vous avez la possibilité de profiter de remboursement à des taux variables sur vos courses et achats, qu’ils soient effectués en ligne ou dans des enseignes physiques. Les milliers de partenariats tissés par la plateforme vous permettent de faire de vos diverses acquisitions, où vous voulez et quand vous voulez, quelle que soit votre localisation. À partir de votre compte eBuyClub, vous pourrez bénéficier de réduction (jusqu’à 3,5 % ou plus) à travers des bons d’achat émis périodiquement par les vendeurs. Vos gains obtenus sont directement versés dans votre cagnotte eBuyClub.

Suite à un achat, votre rétribution vous parvient dans un délai maximum de 48 h (temps nécessaire à la validation de l’achat chez eBuyClub). Vous pouvez donc, dans un délai court, utiliser cet argent, retirable à partir de 10 euros pour d’autres besoins, des urgences, imprévus ou frais de livraison. Votre cashback disponible est vérifiable à tout moment et peut être retiré par chèque, transfert bancaire ou Paypal.