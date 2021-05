Améliorations sur TV 1080p pour la Xbox Project Scorpio, 2 milliards d’utilisateurs sur Facebook et Prix de la New 2DS XL de Nintendo > Début de semaine chargée, malgré le jour férié. Retour, cette fois-ci, sur les améliorations annoncées de la Xbox Project Scorpio sur TV 1080p, sur l’approche des deux milliards d’utilisateurs sur Facebook, et sur le prix de la New 2DS XL, la dernière console portable de Nintendo.

Débutons, sans plus tarder, en se penchant sur les dernières annonces concernant la Xbox Project Scorpio. Selon les dernières déclarations de Phil Spencer, la Xbox Project Scorpio devrait permettre des améliorations notables pour les possesseurs de TV HD 1080p, et ne devrait alors pas être uniquement destinée aux téléviseurs 4K.

L’homme emblématique de Xbox déclarait alors : « Je pense que la Scorpio est la console pour les joueurs qui souhaitent avoir la meilleure version des jeux sur leur console de salon, qu’ils disposent d’une TV 1080p ou 4K. Nous disposons d’un CPU d’une puissance supérieure à toutes les autres consoles, nous avons un meilleur GPU, plus de RAM. J’ai une Scorpio à la maison que je déplace entre une TV 1080p à une autre en 4K, si vous utilisez une TV 1080p et que vous y connectez la Scorpio, je peux vous dire que vous verrez la différence ; je la vois. »

Enfin, lors de son interview au site The Guardian, Phil Spencer évoquait la rétrocompatibilité : « Chaque jeu devrait avoir accès à toutes les fonctionnalités du matériel, que le jeu soit sorti il y a deux ans sur Xbox One, ou il y a 10 ans sur 360 ou qu’il soit encore en développement. Vous allez voir des jeux sortis sur Xbox One qui tourneront simplement mieux sur Scorpio parce que vous avez un meilleur CPU et GPU ou encore des choses comme la résolution adaptative utilisée sur Halo. Vous verrez que les jeux s’afficheront la plupart du temps à une meilleure définition, voire même tout le temps. Et si les équipes de développement réalisent un travail spécifique pour la Scorpio, alors ils disposeront d’une extraordinaire marge de manœuvre pour accomplir de grandes choses. »

Désormais, il ne reste plus qu’à attendre la conférence Microsoft de l’E3 2017, qui surviendra le dimanche 11 juin à 23 heures, heure Française, pour découvrir le réel potentiel de cette Xbox Project Scorpio.

Autre fait très important, le site Facebook ; le réseau social qu’il n’est plus besoin de présenter, se rapproche de la barre symbolique des deux milliards d’utilisateurs. En effet, le réseau social revendiquait 1,94 milliard d’utilisateurs au 31 mars dernier, notamment grâce à une explosion de profils en Asie-Pacifique ; un bénéfice de presque 80 %.

Trois mois plus tôt, Facebook comptait 1,86 milliard d’utilisateurs trois mois auparavant, et il ne fait nul doute, qu’à ce rythme-là, Facebook atteigne rapidement les 2 milliards d’utilisateurs.

Enfin, alors que la New 2DS XL était présentée et annoncée par Nintendo il y a peu, il restait toutefois une inconnue, le prix. Ce dernier est désormais dévoilé, et sachez que vous devrez débourser la somme de 149 euros pour faire l’acquisition de ce nouveau modèle de console portable de Nintendo, dès le 28 juillet prochain.

