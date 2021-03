Huawei P10 Lite, Microsoft Surface Book 2 et arrêt de production de la PS3 de Sony > Nouvelle semaine et nouvelles informations du côté de la technologie / high tech, avec des acteurs de poids sur le marché. Au programme, Huawei, Microsoft et Sony ; chacun dans un univers bien différent.

Débutons alors directement ce tour d’horizon des actualités de la technologie / high tech, avec l’officialisation du smartphone P10 Lite, de Huawei. Milieu de gamme parfaitement maîtrisé, le smartphone est déjà en précommande dans deux pays Européens, à savoir en Italie et aux Pays-Bas.

Très ressemblant technologiquement au Huawei P8 Lite 2017 sortit en France en début d’année, le Huawei P10 Lite embarque un processeur Kirin 658, avec 4 Go de RAM. Ajoutons à cela un écran Full HD de 5,2 pouces et un lecteur d’empreintes digitales, et l’on ne pourra que confirmer que le Huawei P10 Lite se place comme un très bon smartphone de milieu de gamme.

Disponible en précommande en Italie et aux Pays-Bas en trois coloris différents ; noir, or, et blanc, pour un montant de 349 euros, l’on ne sait toujours pas si ce modèle a prévu une sortie Française.

Penchons-nous désormais sur une autre annonce qui s’est démarquée, et qui concerne Microsoft et son Surface Book 2. La principale information à retenir ; le Microsoft Surface Book 2 serait bien plus classique, pour se montrer moins cher que le Surface Book.

Si l’on en croit certaines rumeurs, la production du Surface Book 2 aurait déjà commencé du côté de Microsoft, avec une nouveauté bien particulière concernant l’écran. En effet, ce dernier ne devrait plus être détachable. Mais pourrions-nous réellement envisager ce changement de direction du côté de Microsoft, qui était désireux de placer au cœur de sa stratégie, un PC hybride ?

Et si ce Surface Book 2 venait plutôt permettre à Microsoft de jouer sur tous les tableaux ? Modèle plus classique, le Surface Book 2 pourrait s’imposer comme un ordinateur portable par excellence, de quoi ravir les utilisateurs n’étant pas réellement fans du Surface Book. Affaire à suivre.

Enfin, dernière information à retenir ; l’on assistera très bientôt à l’arrêt de production de la PS3 de Sony. En effet, après dix ans de circulation ; et après un départ bien difficile à sa sortie, la PS3 de Sony touche de la manette la fin de son cycle. Prévue pour durer dix années, la PS3 aura offert son lot de titres incontournables et aura diverti les salons durant de très nombreuses heures. Sur le papier, Sony venait alors annoncer l’arrêt de la production et de livraison de PS3 ; si vous avez envie de vous en procurer une neuve, l’on ne pourra que vous conseiller de franchir rapidement le pas, puisque les stocks ne seront pas renouvelés ; une belle histoire, donc, pour une console qui s’est vendue à plus de 85 millions d’unités à travers le monde en février 2016.

