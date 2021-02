Conférences de presse du Mobile World Congress : Samsung, LG, Nokia et Sony

Conférences de presse du Mobile World Congress : Des fuites pour Samsung, LG, Nokia et Sony > Comme chaque année désormais, le Mobile World Congress est le lieu idéal pour les constructeurs, souvent très enclins à nous dévoiler de nouveaux modèles, ou des choses que l’on n’attendait pas forcément.

Comme tous les ans, le Mobile World Congress est l’un des évènements les plus attendus par les nombreux amateurs de technologie. Ici, de nombreux smartphones se dévoilent, des surprises sont attendues, et des confirmations de rumeurs multiples sont à l’ordre du jour.

Ainsi, l’on pouvait déjà apprendre que l’année 2017 marquerait l’envol des grands écrans, notamment avec l’iPhone 8 et le Samsung Galaxy S8. Dans les faits, Apple ne sera ; une fois de plus, pas présent au Mobile World Congress, tandis que Samsung ne devait pas vraiment présenter son Galaxy S8 autrement que sous forme de vidéo ; l’occasion sera plus utilisée pour dévoiler les nouvelles tablettes du constructeur.

Autre constructeur qui était très attendu, LG. Ce dernier avait déjà confirmé sur son blog que son futur G6 embarquerait deux capteurs photos à l’arrière et un grand écran avec un ratio de 18:9.

De son côté, Sony voulait également surprendre, puisque les successeurs du Xperia XZ et XA devraient posséder des écrans bord à bord.

Outre Sony, impossible de ne pas évoquer Nokia, qui aura fait son grand retour en 2017. En ayant déjà commercialisé ses smartphones Nokia 6 en Chine, ces derniers ne devraient plus tarder à retrouver les terres Européennes, pour un prix affiché à moins de 200 euros, et se déclinants en deux versions.

Enfin, l’on pourra également souligner Huawei, le fabricant Chinois ; qui se devait de présenter son P10, qui miserait sur le design du P9 et sur le partenariat avec Leica dans cette nouvelle épopée.

Si le Mobile World Congress ouvre ses portes, officiellement, ce 27 février, de nombreuses conférences de presse ont eu lieu hier, dimanche 26. Pour beaucoup d’entre elles, sachez qu’il est possible de les visionner en replay, grâce aux vidéos officielles sur Internet.

