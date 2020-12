Le jeu-vidéo et les meilleurs films interactifs de tous les temps

Le jeu-vidéo et les meilleurs films interactifs au cours de l’histoire > Très aimés par certains, mais tant décriés par d’autres, les films interactifs dans les jeux-vidéo divisent les joueurs, mais l’expérience proposée dans ces aventures peuvent bien souvent nous laisser sans voix, tant la narration est quasi-parfaite.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un film interactif ? Dans cet univers, le joueur est souvent amené à faire des choix qui impacteront la suite de l’histoire ; les Q.T.E (Quick Time Event) sont de mise et le joueur ne déplacera que rarement son personnage à l’écran, en effet, la narration de ce type de jeu-vidéo se veut très importante et bien souvent, les seules actions à effectuer par les joueurs consisteront à appuyer sur les bonnes touches, au bon moment, pour poursuivre le scénario.

De nos jours, un film interactif ne propose alors que très peu de prise de tête tant l’évolution du scénario se veut simple. Lors des prémices du genre en revanche, les touches sur lesquelles il fallait appuyer n’étaient pas affichées à l’écran et l’on ne disposait que de quelques millièmes de secondes pour réagir. Oui, l’on parle bien ici de Dragon’s Lair, ce jeu qui aura mis à mal de nombreux joueurs.

Mais la principale force des films interactifs nous vient tout droit des graphismes. Si la liberté est moindre, l’on retrouve parfois des univers représentés grâce à des séquences de prises de vue réelles, ne faisant que renforcer une expérience déjà incroyable.

Découvert par les joueurs dans les années 1980 avec Dragon’s Lair, le film interactif prendra une nouvelle tournure dès les années 2000, et le développeur Quantic Dream sera dès lors connu pour proposer des expériences à couper le souffle.

Car oui, s’il existe de nombreux films interactifs à ce jour, les meilleurs de la catégorie se retrouvent aisément du côté du développeur Français. En 1990, Quantic Dream livrait aux joueurs une intense aventure sur Dreamcast grâce à The Nomad Soul. Si ce dernier n’est pas un film interactif, il se permettait de montrer le talent du studio, qui ne faisait que débuter dans la matière, mais qui se targuait déjà d’un franc succès tant l’univers était enivrant.

En 2005, Quantic Dream livra son deuxième bébé, Fahrenheit. Ici, l’on se rapprochait encore plus du véritable film interactif, mais l’on attendra 2010 pour découvrir le jeu qui aura mis le studio de développement sur un piédestal, avec Heavy Rain. Ici, le joueur enquête sur des meurtres et l’histoire interactive ne propose pas moins de 18 fins différentes, façonnées en fonction de vos choix et actions précédentes ; un must-have dont les graphismes sont également de toute beauté.

Bien entendu, si les meilleurs films interactifs sont du côté de Quantic Dream ; auquel nous rajouterons encore Beyond : Two Souls en 2013 sur PS3, l’on fera un clin-d’œil à Flower, les séries des Telltale Games (Walking Dead, Game of Thrones, Tales From The Borderlands, The Wolf Among us, Retour vers le Futur, Jurassic Park, Sam et Max,…), Asura’s Wrath ou encore Until Dawn, plus récemment sur PS4.

En vidéo, vous voulez savoir comment on fabrique un film interactif ? La réponse en images :

