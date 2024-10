Le boom de l’énergie solaire sur les 30 prochaines années

Selon l’agence internationale de l’énergie, c’est l’énergie solaire qui va devenir la première source d’énergie au monde. Rendez-vous en 2050, dans un monde où les panneaux solaires, les centrales thermiques et les nouvelles technologies solaires auront pris l’ascendant sur toutes les autres énergies.

C’est à partir de 2030 que le développement technologique des énergies solaires vont prendre le dessus, avec toujours plus d’installations de panneaux solaires et de centrales à concentration. En Chine et aux États-Unis, des leaders mondiaux se créent dans l’expansion des panneaux solaires, mais dans des zones économiques moins prospères, le potentiel de l’énergie solaire reste énorme, comme en Inde, au Maghreb ou au Moyen-Orient.

En France, le développement de l’énergie solaire se poursuit à un rythme soutenu. Produire efficacement de l’électricité grâce aux rayons du soleil n’est plus une utopie. Sous l’impulsion des pouvoirs publics et d’acteurs privés du secteur de l’énergie solaire tel que Martifer Solar – O&M, de plus en plus d’équipements sont installés chez des industriels ou des particuliers.

Enjeu économique et climatique

L’autosuffisance énergétique est l’enjeu majeur de ces ruptures technologiques à venir, et les différents états concernés mettent en place dès maintenant des politiques énergétiques sur le long terme qui devraient permettre à l’énergie solaire de représenter 26% de la production électrique mondiale d’ici 2050 : « Le soleil pourrait doubler les énergies fossiles, le vent, l’hydroélectrique et le nucléaire d’ici le milieu du siècle » indique le rapport de l’AIE (agence internationale de l’énergie).

En terme de rapports de force économiques, mais aussi en terme de développement durable, l’enjeu est énorme. Ce sont 6 milliards de tonnes d’émissions CO2 qui pourront être évitées. L’impact climatique du développement de l’énergie solaire sera très largement positif.

J’aime ça : J’aime chargement…