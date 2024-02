L’annonce choc de Mozilla FireFox: un smartphone à 18 euros en cours de développement

Mozilla a su attirer l’attention au cours du Mobile World Congress 2014 de Barcelone. En effet, l’entreprise a déclaré qu’elle est en train de développer un mobile qui sera vendu à 25 dollars.

Il semble qu’une course de « smartphones à petit prix » va être entamée. Après le constructeur chinois ZTE avec son smartphone à 69 euros, c’est Mozilla qui se lance avec un smartphone à 18 euros !

Eh oui le nouveau produit de Mozilla, fabriqué par le chinois Spreadtrum, sera disponible à 18 euros. D’ailleurs, la fiche technique de ce nouveau smatphone a été présentée au Mobile World Congress 2014 de Barcelone.

Mais vous imaginez bien qu’à ce prix minime, ce smartphone ne sera tout de même pas une merveille. Il est muni d’processeur à 1 Ghz, d’un écran de 3,5 pouces. Il dispose d’un Go de mémoire vive, de capteur photo de 2 mégapixels.

Mozilla, commercialise ses produits modestes en Europe: en Espagne et en Pologne. Ils fonctionnent tous sous Firefox OS. Seulement, les parts de marché de Mozilla sont médiocres par rapport à Apple (iOS), Google (Android) et Microsoft (Windows mobile). L’entreprise ne s’accapare moins de 1 % de ce marché, c’est pourquoi la firme cible un autre marché, celui des pays émergents qui sont dotés de revenus modestes. Donc sur ce terrain elle a plus de chance d’avoir du succès.

J’aime ça : J’aime chargement…