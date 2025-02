Pégas la voiture qui vous fera parcourir le monde en roulant et en volant

Il semble que les voitures volantes vont bientôt se propager dans les routes. En effet, le prototype de buggy volant pourrait être la première voiture volante commercialisée en Europe.

L’entreprise strasbourgeoise Vaylon aurait baptisé son prototype de bugg volant Pégase selon le Figaro. Pégasde est doté d’une voile de 38 m² et d’un moteur à hélices.

Ce prototype se contente tout juste d’une centaine de mètres pour décoller et atterrir. A une vitesse de 60-80 km/h, ce véhicule serait et ce durant à peu près trois heures. Quant à sa vitesse maximale, elle pourrait atteindre 100 km/h. Un gros gadget comme celui-là intéresserait forcément l’armée. En effet, l’armée française n’a pas été insensible au charme et à l’utilité surtout de ce prototype c’est pourquoi elle a participé fortement au financement de ce grand projet.

Il paraît que le premier vol de ce petit bijou serait fixé dans quelques semaines. A l’issue de cette expérience, si le résultat est favorable, Pégase pourrait être commercialisé dans le courant de l’année 2015 au prix de 100.000 euros.

Jérôme Dauffy, l’un des responsables de ce projet, évoque le vrai rôle de ce prototype qui est de faciliter le déplacement dans le monde et non d’échapper aux embouteillages en s’envolant. Le responsable précise que ce véhicule devra répondre aux normes de l’ULM qui n’est pas autorisé à voler à proximité des villes.