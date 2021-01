Révélation: La nouvelle Renault Twingo

C’est lors d’un « Strip-tweet » que la Twingo nouvelle génération a été totalement révélée. Elle semble être une mixture entre son ancêtre R5 et la Fiat 500. La nouvelle Twingo 2014 sera très probablement disponible au salon de Genève 2014.

La nouvelle Renault Twingo 2014 a fait fort pour son entrée en scène, on peut dire qu’elle a fait durer le plaisir et surtout le sus pince. En effet, dévêtue par quatre danseurs, celle-ci est apparue sous toute sa forme après une heure et demie. Ainsi, c’est à 18h30 que la nouvelle Twingo a était totalement découverte quoi que des personnes l’on vu bien avant grâce à des photos diffusées sur plusieurs sites.

A première vue, la différence réside dans la face avant de la voiture. Toutes les petites nouvelles touches se réfèrent à son ancêtre la R5 soit à la Clio. La nouvelle voiture expose un capot droit et court et un moteur placé sous le coffre arrière. Mais la première reste la proposition de cinq portes !

En somme, cette Twingo nouvelle génération se place entre la R5 et la Fiat 500 et elle est disponible en couleurs vives.

