Expansion du marché français du jeu vidéo grâce aux ventes de la PlayStation 4 et la Xbox One

Le marché du jeu vidéo français se retrouve en situation favorable par rapport aux marchés concurrents grâce aux très bons chiffres de ventes des nouvelles consoles de jeux vidéo.

Il s’avère que le lancement fin 2013 des nouvelles consoles de jeux vidéo, la PlayStation 4 et la Xbox One, a sauvé la mise au marché français du jeu vidéo. En effet, grâce aux très satisfaisantes ventes de fin d’année, cette industrie a enregistré un chiffre d’affaires s’élevant à 2,7 milliards d’euros l’année passée.

Les chiffres exposés hier par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), en partenariat avec GfK prouvent que les ventes de 2013 sont nettement meilleures à celles de 2012 et c’est en très grande partie en raison des ventes de la PlayStation4 et la Xbox One. On remarque aussi que jusqu’à présent les consoles de Sony ont plus de popularité auprès des utilisateurs celles de Microsoft. Par contre les ventes de consoles portables quant à elles, se sont détériorées de 19 %.

David Neichel, président du SELL et à la tête d’Activision France annonce les prévisions de 2014 en précisant qu’une augmentation de 40 %est prévue pour les ventes de hardware (console NDLR) et une expansion du marché dans son ensemble à 5 et 10 %.

