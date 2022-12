Apple a établi le lancement de l’iPhone pour 50 nouveaux marchés

Les nouveaux modèles d’iPhone d’Apple, qui viennent d’établir des ventes d’ouverture records, seront lancées dans plus de 50 nouveaux marchés d’ici le 1er novembre, y compris la Russie, l’Espagne et l’Italie, a indiqué la compagnie mercredi.

L’iPhone 5S et 5C seront mis en vente dans 35 marchés supplémentaires à partir du 25 octobre et 16 autres le 1er novembre, selon une déclaration d’Apple.

Apple a lancé les nouveaux combinés le mois dernier aux Etats-Unis, la Chine et une poignée d’autres marchés et pour les neuf millions d’exemplaires vendus dans les trois premiers jours, dans le plus grand lancement de l’iPhone dans l’histoire de l’entreprise.

Les nouveaux appareils, y compris l’iPhone 5C à moindre coût, visent à aider les pertes de parts de marché d’Apple pour les smartphones utilisant le système d’exploitation Android de Google, qui détiennent environ les trois quarts du marché.

Les nouveaux iPhones seront lancés le 25 octobre en Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Antilles françaises, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Malte, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Réunion, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taiwan et la Thaïlande.

Le lancement du 1er novembre a été fixée pour l’Albanie, l’Arménie, le Bahreïn, la Colombie, El Salvador, Guam, Guatemala, l’Inde, Macédoine, Malaisie, Mexique, Moldavie, Monténégro, l’Arabie Saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis.

Les nouveaux téléphones sont en vente depuis le mois dernier aux Etats-Unis, Grande-Bretagne, Australie, Canada, Chine, France, Allemagne, Hong Kong, Japon, Puerto Rico et à Singapour.

Apple a déclaré le mois dernier que plus de 200 millions de ses smartphones et tablettes sont maintenant en cours d’exécution du système d’exploitation redessiné iOS 7, «ce qui rend la mise à niveau du logiciel le plus rapide de l’histoire. »

Le nouveau système d’exploitation a un look plus audacieux, et comprend la libre Radio iTunes lancé par Apple. Il s’agit d’une mise à jour gratuite pour un certain nombre d’iPhones et iPads vendus au cours des deux dernières années.