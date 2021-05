A 16 ans, elle transforme les peaux de bananes en plastique

Comme quoi les scientifiques ne sont pas tous adultes ou vieux !

Une jeune adolescente de 16 ans vient de trouver une formule chimique qui permet de transformer les peaux de bananes en matière plastique.

Une idée de génie qui permettra la réduction de pollution due à ces matières plastiques qui sont de plus en plus présentes dans la nature.

D’origine turque, Elif Bilgin prétend que « la science est sa vocation ». Elle fait partie de ces lauréates ayant réussi à imaginer un système pour confectionner du plastique à partir d’éléments entièrement naturels. Elle a prouvé qu’on pouvait fabriquer du plastique à partir d’épluchures de banane.

Grâce à ce projet, elle a été distinguée par le magazine Scientific American.

Elle a réalisé une petite vidéo qu’elle a partagée sur sa YouTube&sa=Rechercher&ref=" 88469 rel="nofollow" target="_blank">chaîne YouTube. Intitulée « Draw My Project » (« Je dessine mon projet »), elle a présenté son projet grâce à des dessins simplifiés et en commentant ce qu’elle dessine. « Bonjour à vous tous. Je m’appelle Elif, je viens d’Istanbul en Turquie et aujourd’hui je vais vous dessiner mon projet. Dans ce projet, mon objectif est de transformer des épluchures de banane en matière plastique. Certains glissent dessus tous les jours mais les peaux de banane ont également une autre utilité. » Ensuite, elle explique que plusieurs éléments composent une épluchure de banane dont l’amidon qui est essentiel à la fabrication de plastique.

