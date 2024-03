HP Tunisie lance de nouvelles solutions de stockage

HP a présenté aujourd’hui des innovations exclusives pour sa gamme Converged Storage qui éliminent la complexité d’administration, et réduisent les coûts grâce à une architecture unique pour les entreprises de toutes tailles.

De nombreuses organisations gaspillent jusqu’à 70 % de leurs budgets en capacités de stockage qui n’est pas réellement utilisées alors que les administrateurs peinent à gérer des dizaines d’architectures de stockage disparates. Tout cela crée une infrastructure complexe qui force souvent les organisations à choisir entre fonctionnalités et coût.

De nouvelles offres matérielles et logicielles qui renforcent l’agilité des entreprises

En 2011, HP a présenté l’architecture Converged Storage pour répondre aux limitations des environnements de stockage existantes liées à la croissance exponentielle des volumes de données, la convergence des infrastructures et l’émergence de l’informatique en tant que centre de services.

La vision HP Converged Storage repose sur une simplicité polymorphe, sur une architecture unique de l’entrée au haut de gamme, avec des services de données applicatives communes en mode blocs, objets, et fichiers, et optimisée tant pour les disques durs (HDD) que pour les disques à mémoire flash (SSD).

Aujourd’hui, HP étend cette gamme avec :

HP 3PAR StoreServ 7000 Storage est la seule plateforme milieu de gamme du marché quadri-controlleur, offrant une disponibilité Tier 1 et une qualité de service à un prix très compétitif. Prenant en charge à la fois les services blocs et les services fichiers avec HP StoreEasy, le HP 3PAR StoreServ 7000 est disponible avec les dernières technologies de disques durs et SSD. Dans sa configuration tout-SSD, il est capable d’effectuer plus de 320 000 entrées / sorties par seconde, ce qui est 2,4 fois celle de la plus proche offre concurrente. Le groupe développe également un modèle 3PAR optimisé pour les SSD qui fournira des performances extrêmes et des services de données étendus sans complexité supplémentaire.

est la seule plateforme milieu de gamme du marché quadri-controlleur, offrant une disponibilité Tier 1 et une qualité de service à un prix très compétitif. Prenant en charge à la fois les services blocs et les services fichiers avec HP StoreEasy, le HP 3PAR StoreServ 7000 est disponible avec les dernières technologies de disques durs et SSD. Dans sa configuration tout-SSD, il est capable d’effectuer plus de 320 000 entrées / sorties par seconde, ce qui est 2,4 fois celle de la plus proche offre concurrente. Le groupe développe également un modèle 3PAR optimisé pour les SSD qui fournira des performances extrêmes et des services de données étendus sans complexité supplémentaire. HP StoreAll Storage est une plateforme hautement évolutive pour le stockage en mode objets et fichiers, Elle fournit un environnement simplifié pour l’archivage Big Data et le stockage Cloud, tout en réduisant le besoin en matériels et administrateurs supplémentaires. HP StoreAll Express Query a été créé par les HP Labs, l’unité de recherche et développement du groupe, et consiste en une base de métadonnées permettant aux clients de réaliser des requêtes de recherche 100 000 fois plus vite que les méthodes de recherche traditionnelles liées aux systèmes de fichiers. L’intégration avec HP Autonomy Intelligent Data Operating Layer (IDOL) permet le déport des tâches de traitement sur HP StoreAll afin que les traitements analytiques puissent être rapidement réalisés avec les données les plus actuelles et avec un minimum de ressources matérielles. Des intégrations supplémentaires avec HP StoreAll et HP Autonomy Consolidated Archive, ainsi que la certification d’applications d’éditeurs tiers, garantissent une pérennité durable des actifs numériques.

est une plateforme hautement évolutive pour le stockage en mode objets et fichiers, Elle fournit un environnement simplifié pour l’archivage Big Data et le stockage Cloud, tout en réduisant le besoin en matériels et administrateurs supplémentaires. HP StoreAll Express Query a été créé par les HP Labs, l’unité de recherche et développement du groupe, et consiste en une base de métadonnées permettant aux clients de réaliser des requêtes de recherche 100 000 fois plus vite que les méthodes de recherche traditionnelles liées aux systèmes de fichiers. L’intégration avec HP Autonomy Intelligent Data Operating Layer (IDOL) permet le déport des tâches de traitement sur HP StoreAll afin que les traitements analytiques puissent être rapidement réalisés avec les données les plus actuelles et avec un minimum de ressources matérielles. Des intégrations supplémentaires avec HP StoreAll et HP Autonomy Consolidated Archive, ainsi que la certification d’applications d’éditeurs tiers, garantissent une pérennité durable des actifs numériques. HP StoreOnce 2000 et 4000 Backup , avec le support du logiciel HP StoreOnce Catalyst, fournissent déplacement efficace des données et déduplication de haute performance pour réduire les coûts de protection des données sur les sites distants et dans les datacenters. Ces nouveaux modèles réalisent les opérations de sauvegarde jusqu’à trois fois plus rapides à un coût inférieur de 35 % par rapport à leur concurrent le plus proche.

“Les fournisseurs de systèmes de stockage traditionnels ne sont tout simplement pas en mesure d’aider les organisations à prendre en charge les nouveaux types de traitements. Empiler de nouvelles fonctionnalités sur des architectures anciennes a créé un cauchemar,” explique David Scott, Vice Président Senior et Directeur Général, Division Stockage, HP. “L’ensemble exclusif d’innovations de HP Converged Storage aide les clients à simplifier leur infrastructure et à réduire les coûts avec une architecture unique pour tous les segments et toutes les catégories de ressources.”

Dégager plus de valeur des informations, des personnes, et de l’infrastructure

Les innovations HP Converged Storage aident les clients à simplifier leur infrastructure de stockage et à répondre aux évolutions imprévisibles de la demande tout en aidant les organisations à retirer plus de valeur de leurs investissements dans trois domaines :

Retour sur l’information — en permettant une prise de décision plus rapide et plus éclairée avec des technologies telles que la recherche et l’analytique intégrées pour extraire de la valeur de tous types d’informations.

— en permettant une prise de décision plus rapide et plus éclairée avec des technologies telles que la recherche et l’analytique intégrées pour extraire de la valeur de tous types d’informations. Retour sur l’infrastructure — en améliorant l’utilisation des actifs grâce à une conception polymorphe et à des technologies à haute efficacité qui réduisent de moitié les besoins en capacités.

— en améliorant l’utilisation des actifs grâce à une conception polymorphe et à des technologies à haute efficacité qui réduisent de moitié les besoins en capacités. Retour sur les personnes — en fournissant des services de données communs et une administration centralisée pour tous les systèmes de stockage afin de réduire la complexité et les temps d’administration.

HP a également annoncé de nouveaux services qui aident les clients à optimiser leurs investissements et à créer l’environnement approprié à leur entreprise.

Parmi ceux-ci, on compte notamment :

Les services de Technology Services qui aident à optimiser les performances des systèmes HP StoreOnce et à accélérer la transition des systèmes HP EVA vers les systèmes HP 3PAR.

Le programme HP Financial Services Capacity on Demand aide les clients à répondre à des besoins imprévus et à acquérir instantanément des ressources de stockage supplémentaires.

Les services HP Storage Management Services intègrent HP 3PAR StoreServ, HP StoreAll et HP StoreOnce Storage pour offrir aux entreprises clientes des nouvelles technologies de stockage HP l’expertise et les pratiques de référence opérationnelles de l’administration de systèmes.

Prix et disponibilité

Le système HP StoreServ 7200 est disponible immédiatement dans le monde entier à partir de 15 000 € HT. Le système HP StoreServ 7400 est disponible à partir de 25 000 € HT.

est disponible immédiatement dans le monde entier à partir de 15 000 € HT. Le système HP StoreServ 7400 est disponible à partir de 25 000 € HT. HP Store All Storage sera disponible dans le monde entier le 20 décembre, à partir de 0,70 € HT par Go.

sera disponible dans le monde entier le 20 décembre, à partir de 0,70 € HT par Go. Les systèmes de sauvegarde HP StoreOnce 6200 Backup sont immédiatement disponibles dans le monde entier à partir de190 000 €. Les systèmes HP StoreOnce 2000 Backup sont proposés à partir de 8000 € et les systèmes HP StoreOnce 4000 Backup sont commercialisés à partir de 25 000 €. Les licences pour le logiciel HP StoreOnce Catalyst sont proposées à partir de 400 €.

Des informations supplémentaires sur les nouvelles solutions HP Converged Storage sont disponibles à l’adresse www.hp.com/go/storage/nextera.

Vous pouvez accéder à un enregistrement de la conférence de presse de HP Discover Frankfurt et à des informations complémentaires sur les annonces faites par HP à l’occasion de son événement clients de référence, à l’adresse www.hp.com/go/HPDiscoverFrankfurt2012.

J’aime ça : J’aime chargement…