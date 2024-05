Leonardo DiCaprio n’est pas aussi casé que ça!

Leonardo DiCaprio nous surprend toujours! On pensait que c’était du sérieux avec la jeune Toni Garrn mais il semble que l’acteur a oublié la signification du mot Sérieux depuis qu’il est au festival de Cannes.

Leonardo Dicaprio est le style d’homme qui aime enchaîner les relations avec, de préférence, les jeunes mannequins, et les blondes. Des relations qui ne durent pas longtemps car l’acteur de 39 ans ne veut pas trop s’attacher à une femme.

Après Bar Refaeli ou Gisele Bundche, l’acteur a chassé Toni Garrn et l’a eu. Le couple est d’ailleurs très complice au point que la vision de Leonardo a un peu changé. On n’y croyait pas mais l’acteur avait, il y a pas longtemps, demandé à sa petite amie d’emménager chez lui.

Malheureusement, les mauvaises habitudes de l’acteur de Titanic l’ont rattrapé à Cannes! Effectivement, il a été vu dans une boîte de nuit canonise un peu trop proche d’une brune or Toni est blonde….

Mais cette brune est Katie Cleary et ce n’est pas le seul détail croustillant vu que cette femme est mariée!! Il semble que Leonardo a oublié ce détail et s’est intéressait uniquement à son métier et sans surprise, elle est top model!!!

