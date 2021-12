Umberto Panini, l’un des créateurs des célèbres vignettes Panini

Le dernier des créateurs des célèbres vignettes Panini, Umberto Panini, est décédé à l’âge de 83 ans à Modène, en Italie.

Depuis plus de cinquante ans, elles sont la star des cours de récréations. Même les nouvelles technologies n’ont pas eu raison d’elles. La preuve, le nouvel album Foot 2013/14 vient de sortir en France pour y apposer les Zlatan Ibrahimovic, Falcao et autres joueurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2, dignes successeurs des Michel Platini ou Alain Giresse des années 80.

Umberto Panini, dernier des quatre frères qui donnèrent naissance au véritable empire de l’image Panini au début des années 1960, est mort dans la nuit de jeudi à vendredi à l’âge de 83 ans et sera inhumé lundi, ont indiqué les médias italiens, comme l’a relevé L’Equipe.

Car depuis le 1er album, consacré évidemment au Calcio, le championnat de football italien où les images, vendues dans une pochette (idée de génie des frères Panini), étaient à coller et non auto-collantes, le concept a été décliné à foison.

Aux autres sports bien entendu, mais aussi aux héros de BD, aux dessins animés, aux séries télévisées, voire, à quelques reprises, à des événements historiques.

Dans les années 2000, les cartes firent aussi leur apparition. Revendue en 1998, la petite entreprise familiale des frères Panini est quant à elle devenue une multinationale après l’acquisition ou la création d’autres contenus jeunesses.

