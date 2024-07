Lea Michele aurait perdu la tête suite au décès de Cory Monteith

Le décès de Cory Monteith a bouleversé des millions de personnes mais surtout sa famille, ses amis et bien entendu sa compagne Lea Michele.

Depuis l’annonce de son décès, tout le monde attend impatiemment la réaction de Lea Michele, alias Rachel dans la série Glee. On apprend par le magazine US Weekly qu’elle a appris la nouvelle au téléphone vers 10h, Samedi 13 Juillet.

Celui qui lui annoncé la mort de Cory Monteith confie à US Weekly qu’elle perdu la tête et qu’elle était pétrifiée: « Elle est devenue folle, s’est mise à hurler et à pleurer jusqu’à très tard dans la nuit ».

Très mal en point, Lea est désormais recluse dans sa maison de Los Angeles. « Elle est inconsolable, elle a l’impression d’avoir été renversée par un camion. Elle ne savait pas que Cory avait recommencé à se droguer. »

En attendant de voir Lea réagir directement avec la presse, on espère qu’elle ira mieux !

