Voir le Match Wimbledon en Direct TV et Streaming sur Internet

Tennis : voici comment voir le match de Wimbledon en direct live streaming sur Internet et en direct à la télévision. Pour la diffusion en direct TV du match de Wimbledon 2022 sur Bein Sports dès midi aujourd'hui, vous êtes au bon endroit.

C’est parti pour le troisième tournoi du Grand Chelem de la saison ! En direct du All England Club, les fans de tennis sur gazon ont rendez-vous dès le lundi 27 juin, pour le départ du tableau masculin et du tableau féminin de Wimbledon. La quinzaine londonienne se poursuit ensuite jusqu’au dimanche 10 juillet : notez bien la date de la finale Hommes. D’ici là, il y a encore beaucoup de superbes matches de tennis à venir.

Voir le Match de Wimbledon 2022 en Streaming

En direct live streaming, vous pouvez voir chaque match du tournoi de Wimbledon 2022 sur Internet. C’est extrêmement facile d’activer la diffusion en direct TV du tournoi. A la télévision, l’intégralité de Wimbledon est proposée par Bein Sports. L’ensemble des matchs sera diffusé exclusivement sur les chaines du groupe, puisque Bein Sports a acquis les droits du tournoi londonien jusqu’en 2023. La chaîne de sport diffuse donc l’ensemble des matches du tournoi de Wimbledon 2022 en TV, mais également sur les écrans connectés comme une tablette, un iPhone, un téléphone Android ou un ordinateur PC. C’est ici que Wimbledon 2022 se joue !

Wimbledon 2022 Match en Direct Streaming et en Direct TV

Video de Wimbledon 2022 : Replay des Matches en Streaming

Sur Internet, les fans de Wimbledon 2022 peuvent retrouver les résumés des matches dès la fin des rencontres. Si vous voulez voir le match Novak Djokovic, le tenant du titre, c’est ici que ça se passe. Novak Djokovic est le grand favori pour décrocher un 7ème titre sur le gazon de Wimbledon. Mais il doit à nouveau se méfier de Rafael Nadal, vainqueur de Roland-Garros 2022. Moins d’un mois après son 14ème sacre à Paris, le joueur espagnol figure également parmi les prétendants à la victoire à Londres. Autre favori pour Wimbledon 2022 : le finaliste malheureux de 2021 et vainqueur du Queen’s 2022, le joueur italien Matteo Berrettini. Citons également Hubert Hurkacz. Dans le tableau féminin de Wimbledon 2022, Iga Swiatek est invaincue depuis plusieurs mois. La joueuse a été sacrée lors de Roland-Garros 2022 : elle est donc la grande favorie de cette édition 2022 de Wimbledon. A ses côtés, n’oublions pas Coco Gauff, finaliste de Roland Garros 2022, et Simona Halep également.

Tous les matches sont disponibles en vidéo pour un replay streaming à voir ici sur Internet. Ici même sur Tixup le site, les fans de tennis sont au rendez-vous de Wimbledon 2022 !