Le Rallye WRC à voir en direct à la TV et sur Internet > Pour cette nouvelle manche du championnat, le Rallye WRC pose ses moteurs en Allemagne, pour un Rallye WRC un peu spécial. En attendant de découvrir le résultat du champion en titre, sachez que les vidéos des Spéciales seront à voir en direct à la TV, mais également sur Internet.

L’édition 2017 du championnat du monde de Rallye WRC parvient à apporter son lot de surprises. Alors que Sébastien Ogier ; champion du monde en titre, débutait sereinement cette nouvelle saison, force sera de constater que le pilote Français n’est désormais aucunement à l’abri d’un énorme retournement de situation. Changement de taille pour ce Rallye WRC d’Allemagne, puisque la compétition prend son départ dans une nouvelle région, celle de la Sarre. Parmi les nouveautés, l’on retrouve alors un départ inédit dans la ville de Sarrebruck, ainsi qu’une super spéciale dans la ville, une fois la nuit tombée. L’on retrouvera ensuite des spéciales dans les vignobles de la Moselle le lendemain.

Rallye WRC d’Allemagne en direct : Vidéo Spéciales, classement et résultat Sébastien Ogier

Ici, l’on surveillera alors tout particulièrement les différents résultats du champion en titre, Sébastien Loeb, puisque le pilote connaîtra quelques baisses de forme lors des dernières courses de Rallye WRC. Depuis le Rallye WRC d’Italie, le pilote Français aura bien du mal à contenir les assauts de Thierry Neuville, et ce dernier ne cessera de récupérer des points au classement. Lors du dernier week-end de Rallye WRC, en Finlande, le Français sera contraint à l’abandon et verra le Belge récupérer onze points au général, ramenant les deux pilotes à égalité (160 points). Alors qu’il ne reste plus que quatre Rallyes WRC à disputer ; en comptant le Rallye WRC d’Allemagne, jamais le classement n’aura été aussi serré. Le champion en titre parviendra-t-il à conserver sa couronne ?

