Le football en direct avec la SuperCoupe d’Europe à la TV > Ce soir, c’est un moment important qui s’annoncer pour le Real Madrid et Manchester United. En effet, la SuperCoupe d’Europe se dessine, une coupe qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions, au vainqueur de l’Europa League. Le match Real Madrid Manchester United est à voir en direct live à la TV sur BeIn Sports, dès 20 heures 45.

Créée en 1972, la SuperCoupe d’Europe permet de définir, pour l’année en cours, quelle est la formation la plus forte d’Europe. Sur le papier, c’est l’Ajax qui parviendra à remporter la première SuperCoupe d’Europe de football, bien qu’elle n’était pas officielle. La première édition organisée par l’UEFA viendra alors une année plus tard, en 1973, et se disputera sous forme de match aller / retour jusqu’en 1998, pour prendre son format plus conventionnel. Dans les faits, rien ne change d’une finale Européenne que l’on connaît actuellement, puisque ce match de SuperCoupe d’Europe voit s’opposer deux formations pendant 90 minutes. Si match nul il y a, c’est une prolongation de deux fois quinze minutes qu’il faut disputer, avant de connaître une éventuelle séance de tirs au but.

Comment voir la SuperCoupe d’Europe de football en direct live TV : Match Real Madrid Manchester United en streaming, résultat

Pour son édition 2017, la SuperCoupe d’Europe de football oppose alors le vainqueur de la Ligue des Champions ; le Real Madrid, à Manchester United ; vainqueur de l’Europa League. Sur le papier, l’une des deux formations semble avantagée, et pour cause, le Real Madrid aura déjà connu pas moins de trois victoires ; 2002, 2014 et 2016, tandis que Manchester United une seule, en 1998. Bien que Manchester United aura réussi à impressionner cette saison en Europa League, il ne fait nul doute que ce match de SuperCoupe d’Europe s’annonce compliqué à gérer, d’autant que le Real Madrid s’avance avec ses nombreuses stars ; Cristiano Ronaldo en tête. Soulignons également que cette SuperCoupe d’Europe se déroule, pour la première fois de l’histoire, en Macédoine, dans le stade Phillip II Arena.

Si vous cherchez à savoir comment voir la SuperCoupe d’Europe de football en direct live à la TV, sachez que le match est diffusé sur BeIn Sports 1, dès 20 heures 45. Le match Real Madrid Manchester United est également à regarder en streaming vidéo sur Internet, afin de connaître le résultat et la future meilleure équipe Européenne actuellement.

