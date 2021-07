La 18e étape du Tour de France à voir en direct à la TV : Résultat étape, classement, replay et vainqueur

Tour de France cycliste > Alors que la nouvelle édition du Tour de France se poursuit sereinement, force est de constater que les occasions de s’imposer et de prendre l’avantage au général ne sont plus très nombreuses ; l’étape du jour marque d’ailleurs un tournant majeur pour la fin de la compétition. La 18e étape du Tour de France est à voir en direct à la TV, à partir de 12 heures 55 sur France 2 et France 3.

Voilà, aujourd’hui, ce qui apparaît comme l’ultime journée pour les prétendants à la victoire finale. En effet, cette 18e étape du Tour de France ; entre Briançon et Izoard, s’annonce comme le dernier défi des grimpeurs présents sur ce nouveau Tour de France de cyclisme. Longue de 179,5 kilomètres, cette étape n’est, une nouvelle fois, pas la plus longue du Tour de France, mais les difficultés présentées valent amplement le détour. Ici, il est question de passer tranquillement les premières difficultés ; un col en 3e et un col en 1ère catégorie, avant de s’adjuger la victoire finale lors de la montée du Col d’Izoard, un col classé hors-catégorie.

Avant d’y arriver, il est question de se montrer en forme sur la Côte des Demoiselles Coiffées, un col de 3e catégorie qui propose une montée de 3,9 kilomètres, à 5,2 % de moyenne. Une belle mise en bouche avant d’attaquer le Col de Vars, 1ère catégorie, situé un peu plus loin. Plus dur, ce dernier offre quelques passages à plus de 10 %, tout au long de ses 9,3 kilomètres à 7,5 % de moyenne. Enfin, dernière et ultime difficulté du jour, le Col d’Izoard, un col capable de mettre à mal le plus entraîné des coureurs cyclistes. Ici, il est question d’une montée de plus de 14 kilomètres à 7,3 % de moyenne. Toutefois, là où le Col d’Izoard frappe un grand coup, c’est lors des 7 derniers kilomètres, où les pourcentages forts (9, 9,5, 10 %) s’expriment alors pleinement et permettront, sans nul doute, une lutte finale déjà historique.

La 18e étape du Tour de France est à voir en direct à la TV sur France 2 et France 3 dès 12 heures 55, tandis que le résultat de l’étape, le classement, le replay et le vainqueur seront à voir sur Internet.

