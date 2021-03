Comment voir le match AS Monaco AS Saint-Etienne en direct à la TV : Résultat Ligue 1, replay vidéo match ASM ASSE > Match en retard comptant pour la 31e journée de Ligue 1, l’AS Monaco et l’AS Saint-Etienne se retrouvent enfin pour disputer cette rencontre. Si l’importance de cette rencontre n’est pas du côté de l’AS Saint-Etienne, c’est bien pour l’AS Monaco que cette rencontre se voudra décisive.

Car oui, depuis le début de saison de Ligue 1 ; et après un excellent départ de l’OGC Nice ; qui est d’ailleurs assuré de conserver au moins sa troisième place au classement de Ligue 1, l’AS Monaco aura réussi à se montrer à la hauteur des différentes compétitions auxquelles elle participait.

Certes, l’on mettra de côté la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, mais l’ASM parviendra à créer un véritable engouement et à surprendre le monde en Ligue des Champions ; notamment en réalisant un bien meilleur parcours que le grand ; très grand, Paris Saint-Germain.

Le constat en Ligue 1 est sensiblement le même. Alors qu’il ne reste plus beaucoup d’occasions de décrocher le titre, l’AS Monaco est très proche de son sacre, mais les dés pourraient être jetés une nouvelle fois, en cas de mauvais résultat ce soir.

Comment voir le match AS Monaco AS Saint-Etienne en direct à la TV : Résultat Ligue 1, replay vidéo match ASM ASSE

Malgré tout, nous pourrons souligner que l’AS Saint-Etienne n’a plus réellement quelque chose à jouer ; la configuration du classement étant ce qu’elle est, l’ASSE n’a presque aucune chance de parvenir à rallier l’Europe la saison prochaine, et ce, même en cas de victoires. Peut-on vraiment envisager que Bordeaux ou encore Marseille ne parviendront pas à obtenir, ne serait-ce qu’un point ?

Si vous cherchez à savoir comment voir le match AS Monaco AS Saint-Etienne en direct à la TV, sachez que la retransmission de la rencontre est effectuée sur la chaîne Canal + Sport. Le résultat de la Ligue 1, et le replay vidéo du match ASM ASSE seront ensuite disponible sur Internet, pour ne rien rater des dernières rencontres de la saison.

Sur un plan plus historique, l’AS Saint-Etienne peut être considéré comme l’une des bêtes noires de l’AS Monaco, puisque, depuis 2008 et sur quinze rencontres, l’AS Saint-Etienne ne sera incliné qu’à deux reprises, pour un total de six victoires. Toutefois, entre les deux formations, les matchs nuls sont souvent à l’ordre du jour, mais lorsque l’on regarde plus en détail le classement actuel, il ne fait presque aucun doute que l’AS Monaco et l’AS Saint-Etienne ne se quitteront pas sur un match nul.

Lors du premier match entre les deux formations cette saison, l’AS Saint-Etienne et l’AS Monaco s’étaient alors quitté sur le score d’un but partout. Une situation loin d’être anodine.

Partager : Twitter

Facebook