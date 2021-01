Comment regarder le match AS Monaco Juventus en direct à la TV : Ligue des Champions en vidéo, résultat et replay buts ASM > Voici désormais ce qui apparaît comme l’ultime ligne droit avant la grande finale de la Ligue des Champions, une opposition choc entre l’AS Monaco et la Juventus. Sur le papier, le match peut être compliqué, mais l’ASM a l’envie de briller.

Il n’y a pas si longtemps, très peu de personnes pouvaient espérer retrouver une formation Française aussi loin en Ligue des Champions. Bien sûr, l’on possédait tous le souhait de voir le PSG se hisser au sommet de la compétition, mais la catastrophe du match retour face au FC Barcelone scellera bien vite les ambitions.

Pourtant, et fait surprenant, ce sera une autre formation de Ligue 1 qui parviendra à faire sensation, à savoir l’AS Monaco. Alors que la formation est toujours dans la course pour décrocher le sacre du championnat en fin de saison, elle se permet aussi de se montrer très forte sur les terres Européennes.

En réussissant l’exploit de faire tomber Manchester City, puis le Borussia Dortmund, l’AS Monaco deviendra également l’une des formations les plus offensives de cette Ligue des Champions, et le duel attendu face à la Juventus promet de belles étincelles. Soulignons toutefois que l’AS Monaco ne disposera pas du match retour devant son public, charge alors, à l’ASM, de faire le spectacle lors de ce match allé.

Mais avant de revenir sur les prestations des deux formations, il sera bon de noter que l’AS Monaco se présente en Ligue des Champions après un terrible revers face au PSG en Coupe de France, sur le score de cinq buts à zéro. Certes, les cadres de l’ASM ont été laissés au repos et ce sont les jeunes qui étaient sur le terrain, mais il ne fait nul doute que le moral se voie entaché de cela.

Si vous cherchez à savoir comment regarder le match AS Monaco Juventus en direct à la TV, sachez que la retransmission se fera sur BeIn Sports 1, dès 20 heures 45. La Ligue des Champions est aussi à voir en vidéo sur Internet, avec le résultat et le replay des buts de l’ASM.

Alors que l’on peut critiquer les choix de l’entraîneur pour ce match de Coupe de France face au PSG ; la 100e édition qui plus est, il ne fait nul doute qu’il soit très vite pardonné si l’AS Monaco parvenait à faire trembler le monde du football en arrachant une qualification pour la finale de la Ligue des Champions.

Pour cela, il va falloir faire chuter la Juventus ; le tombeur du FC Barcelone au tour précédent, et l’on sait que la tâche est loin d’être aisée. Historiquement d’ailleurs, les deux formations s’étaient déjà rencontrées en Ligue des Champions, il y a tout juste deux ans. C’est la Juventus qui avait pris l’avantage, en s’imposant sur le score cumulé d’un but à zéro ; et si le vent tournait et laissait une chance à l’AS Monaco ? Ce serait une très belle victoire pour le football Français.

