Match Dortmund AS Monaco en direct à la TV : Voir Ligue des Champions et résultat match Juventus FC Barcelone > Inutile de dire à quel point les deux rencontres de Ligue des Champions sont importantes, autant pour la compétition, le côté historique, et pour le spectacle attendu. Sur le papier, les amateurs seront également ravis de retrouver une formation Française, et espèrent que l’AS Monaco se montrera ambitieux face au BVB Dortmund.

Avant de se pencher plus en détails sur le match Dortmund AS Monaco ; qui sera à voir en direct à la TV, regardons quelques instants du côté de la Juventus, qui reçoit le FC Barcelone, dans ce qui pourrait presque être un remake du dernier Euro de football, entre l’Italie et l’Espagne.

Car oui, beaucoup de joueurs de l’équipe nationale se retrouvent dans ces deux grandes formations de l’histoire du football, et l’on pourrait, dès lors, assister à quelques surprises. Bien entendu, sur le papier, le FC Barcelone part favori sans réellement sourciller, mais lorsque l’on regarde le parcours du FC Barcelone, l’on est en droit d’émettre de légers doutes quant à la véracité des offensives. Certes, l’on rappellera alors cette victoire lors du match retour face au Paris Saint-Germain, mais la formation Française était loin de s’être montré sous son meilleur jour.

Pour la Juventus, l’on conserve les mêmes gênes que dans l’équipe d’Italie, à savoir une excellente défense et des contres très souvent meurtriers. Dans une telle configuration, l’on appréciera cette rencontre, qui offrira une victoire à la meilleure attaque, ou à la meilleure défense.

Match Dortmund AS Monaco en direct à la TV : Voir Ligue des Champions et résultat match Juventus FC Barcelone

Lors du précédent tour par exemple, l’on retrouve bien cette grande différence entre la Juventus et le FC Barcelone, puisque l’on retrouvait d’un côté, la force défensive Italienne (1-0, puis 2-0 face à Porto), tandis que le FC Barcelone s’offrait une remontée historique en brisant ; littéralement, le PSG sur le score de six buts à un. Historiquement, la Juventus et le FC Barcelone sont dans la plus grande des égalités depuis 2003, puisque la Juventus se qualifiait pour le tour suivant sur le score cumulé de 3 buts à 2. Plus récemment, en 2015, le FC Barcelone tenait sa revanche en battant la Juventus en finale de Ligue des Champions, trois buts à un.

Sachez que vous pouvez regarder le match Dortmund AS Monaco en direct à la TV sur BeIn Sports, à partir de 20 heures 45. Il est aussi possible de voir la Ligue des Champions et le résultat du match Juventus FC Barcelone en replay sur Internet, ou sur l’ensemble des chaînes BeIn sports.

Autre match du soir, et certainement le plus attendu par les supporters Français, la rencontre choc entre Dortmund et l’AS Monaco. Brillante équipe Allemande, le BvB Dortmund n’en n’est pas vraiment à son coup d’essai en Ligue des Champions, mais l’on avouera que la formation à perdu de sa superbe depuis le départ de certains cadres. Toutefois, cela n’empêche pas la formation de briller en Ligue des Champions, puisque Dortmund aura battu le Benfica en huitième de finale, et aura terminé en tête de son groupe, devant le Real Madrid ; un bel exploit, mais qui n’est pas anodin.

Pour l’AS Monaco, l’on semble réellement sur un nuage, comme l’aura prouvé cette rencontre retour face à Manchester City, qui offrira une victoire (sur le score cumulé de six buts partout, avec l’avantage du but à l’extérieur pour l’AS Monaco) finalement bien méritée. En jouant encore le titre en Ligue 1 et en Coupe de France, l’AS Monaco pourrait bien profiter de l’ascendant moral sur son adversaire, qui, même s’il peut encore espérer un titre, s’en trouve finalement que trop loin.

Historiquement, l’on assistera ici à un match totalement inédit, puisque les deux formations ne se sont encore jamais rencontrées. Là aussi, il sera de bon voir si l’AS Monaco se fera bousculer ; ou non, et si le match retour à domicile s’avérera toujours aussi décisif.

J’aime ça : J’aime chargement…