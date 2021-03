Le parcours du Grand Prix E3 de Cyclisme : Vidéos et résultat GP E3 Harelbeke > Course cycliste d’exception, le Grand Prix E3 ; que l’on connaît également sous le nom de GP E3 d’Harelbeke, affiche un parcours bien souvent incroyable, et cette nouvelle édition ne déroge aucunement à la règle, bien au contraire.

Avant de se pencher plus en détails sur le parcours et les ; nombreuses, difficultés auxquelles les coureurs vont devoir faire face avant d’espérer remporter un couronnement ici, il est bon de rappeler que le Grand Prix E3 de Cyclisme a été crée en 1958, qu’il se déroule environ une semaine avant le Tour des Flandres, et qu’il emprunte à ce dernier, une partie de son parcours.

Vous aurez alors très vite compris que le GP E3 d’Harelbeke possède un charme certain et quelques difficultés, bien souvent insurmontables pour le non-initié et celui ; ou ceux, qui manquent encore d’un peu d’entraînement en ce début de saison.

Car oui, ce qui fait la force d’un tel parcours, ce sont bien ces multiples montagnes et autres pentes dangereusement épuisantes, et capables, à elles seules, de modifier le cours d’une course qui semblait, de prime abord, promise à un coureur bien particulier. Ici, et même si le final ne se joue pas en altitude, ce sont bien les grimpeurs qui se doivent de tirer profit de la situation ; bien que des sprinters peuvent réussir l’exploit de s’imposer, comme ce fût le cas à de nombreuses reprises dans les plus grandes lignes de l’histoire.

Le parcours du Grand Prix E3 de Cyclisme : Vidéos et résultat GP E3 Harelbeke

Au cours de l’histoire d’ailleurs, l’on pourra noter le record que possède Tom Boonen, avec pas moins de cinq victoires ici. Spécialiste des courses pavées, gravir quelques collines ne lui fait pas spécialement peur, et il possède l’avantage dans la dernière ligne droite ; un beau palmarès jusqu’à présent donc.

Depuis quelques années toutefois, l’on retrouve d’autres coureurs capables de faire sensation, à commencer par ceux que l’on qualifie de rouleur. Ainsi, lors de l’édition 2015 par exemple, c’est Geraint Thomas qui parviendra à prendre l’ascendant, tandis que l’an passé marquera la victoire de Michal Kwiatkowski, un coureur tous terrains. Malgré un aspect très cabossé, l’on notera qu’une victoire d’un grimpeur est une chose plus que rare.

Pour son édition 2017, le parcours du Grand Prix E3 de Cyclisme offre pas moins de 206,1 kilomètres à avaler, sans penser aux diverses ascensions qu’il va falloir effectuer. Si les premières ne sont pas réellement difficiles, l’on notera, ensuite, quelques montées plus raides, et possédant des pourcentages qui n’ont rien à envier à ceux présents sur les plus grands Tours de cyclisme.

Ainsi, et pour égayer les vidéos avant le résultat du GP E3 d’Harelbeke, l’on pourra noter la montée du Kortekeer et son maximum de 17 %, celle du Taaienberg et ses 18 %, ou encore la zone de danger qu’est le Paterberg et ses pas moins de 20 % dans ses pentes les plus raides.

