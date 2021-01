Le Rallye Raid en direct live : Résultat et classement du Dakar

Le Rallye Raid en direct live : Résultat et classement 39e édition du Dakar > Compétition annuelle capable d’éblouir les spectateurs, le Rallye Raid du Dakar se veut permissif dans ses itinéraires, mais attention à la difficulté de l’évènement, puisque la moindre erreur peut être synonyme de revers.

Au fil des années, le rallye raid du Dakar se sera trouvé une place de choix au calendrier, en proposant des dates très peu manquées. Si l’on retrouve une sorte de Rallye WRC, la difficulté est, ici, bien plus compliquée à aborder, et cela est sans compter les différentes épreuves proposées, allant de la voiture au camion, en passant par la moto.

Aussi complet qu’entraînant et haut en couleur, le Dakar est devenu la compétition par excellence pour les amateurs du hors-piste exigeant. Ici ; et comme nul part ailleurs, les épreuves sont disputées et l’erreur est fatale. Au fil des années, il n’était pas rare de voir des pilotes devoir faire une croix sur la victoire, alors qu’il ne restait que quelques journées de course.

Pour l’édition du Daker 2017, le Rallye Raid fait les choses en grand et l’on assiste là, à un évènement historique pour la compétition. En effet, cette 39e édition du Dakar viendra traverser le Paraguay, et ce, dès le départ à Asuncion, le 2 janvier.

À cette occasion, le Rallye Raid Dakar vient traverser le 29e pays de son historique, et le 5e du continent Sud-Américain. Le reste de la 39e édition du Dakar se veut plus classique, avec la traversée de la Bolivie, et une dernière ligne droite du côté de l’Argentine ; l’arrivée y est d’ailleurs prévue, le 14 janvier prochain, et l’on ne manquera pas de revenir sur le résultat et le classement final de la 39e édition du Dakar.

Dans le parcours du Dakar 2017, l’on constate que le spectacle sera bel et bien de la partie, puisque les 9 000 kilomètres à effectuer se veulent très étouffants pour les pilotes, et demandent une endurance extrême ; un véritable défi physique est à prévoir, d’autant que de nombreuses spéciales se veulent assez longues.

En effet, ce ne sont pas moins de sept spéciales qui dépasseront les 400 kilomètres, dont une qui proposera plus de 500 kilomètres à parcourir. L’on pourra encore ajouter que la 39e édition du Dakar passera six jours à plus de 3 000 mètres d’altitude.

Pour cette édition du Rallye Raid Dakar ; et plus que jamais, le résultat final et le classement définitif ne semblent pas pressés de se dévoiler, et il se pourrait bien que l’on doive attendre l’ultime ligne droite pour se faire une idée du vainqueur parmi les 491 pilotes présents.

