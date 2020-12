Les exploits de l’Olympique de Marseille en Coupe d’Europe > Club Français très reconnu et soutenu par un incroyable nombre de supporters, le club de l’OM aura écrit de très belles pages de l’histoire du football Français, tant sur le plan national, que lors de ses sorties Européennes.

Pour l’Olympique de Marseille, la véritable aventure Européenne débute lors de l’année 1991. Incroyable durant cette période, l’Olympique de Marseille est parvenu à se qualifier pour sa première Coupe d’Europe impressionnante, qui n’est autre qu’une Ligue des Champions, que l’on connaissait encore sous le nom de Coupe des clubs champions Européens.

Tandis que les groupes n’étaient pas encore de la partie, cette Coupe d’Europe se déroulait de la manière la plus simple qu’il soit ; il fallait, en effet, cumuler les victoires dans des matchs aller / retour. Dès lors, l’Olympique de Marseille impressionne en s’imposant au premier tour contre le KS Dinamo Tirana sur le score de cinq buts à un.

Impressionnant, l’Olympique de Marseille l’est encore plus au deuxième tour en venant à bout des Polonais du Lech Poznan, huit à quatre, avant de briller une nouvelle fois en quart de finale sur un nouveau score sans appel ; cinq buts à deux face au Milan AC.

Alors plus compliquée, la demi-finale de la Ligue des Champions 1991 aura néanmoins rapidement choisie son vainqueur puisque l’Olympique de Marseille parvient à s’imposer sur le score de cinq buts à deux, et se retrouve, pour la première fois de son histoire, en finale de la Ligue des Champions. Une finale que l’on préférera finalement oublier, car malgré le festival offensif de l’Olympique de Marseille cette année-là, l’OM ne parviendra jamais à trouver le chemin des filets face à l’Étoile rouge de Belgrade et s’inclinera lors de la séance des tirs au but.

Seulement deux ans plus tard, l’Olympique de Marseille connaît une nouvelle Ligue des Champions très intéressante et le constat sera sans appel. Désormais, la Ligue des Champions est composée de plusieurs groupes d’où il faut sortir premier pour disputer la finale tant rêvée de la compétition. Et à ce jeu-là, l’Olympique de Marseille à fait très fort. Premier de son groupe sans connaître la défaite, l’OM se qualifie logiquement pour la finale qui opposera le club du sud de la France au Milan AC, désireux de prendre sa revanche.

En se montrant défensivement très fort, l’Olympique de Marseille prendra l’avantage sur le club Italien dès la première période et ne se fera jamais rattraper ; le premier ; et encore le seul, succès de l’Olympique de Marseille en Coupe d’Europe avait lieu.

Quelques années plus tard, l’Olympique de Marseille ne parviendra plus à se montrer à son avantage dans les différentes Coupes d’Europe, mais deux Ligues Europa sont tout de même à souligner. En 1999 d’abord et après un nouveau parcours incroyable, l’OM atteint la finale de la Coupe UEFA avant de connaître un terrible revers, trois à zéro contre l’équipe de Parme. L’Olympique de Marseille réitère cinq ans plus tard et atteint une nouvelle finale de Coupe UEFA en 2004. Malheureusement pour l’OM, c’est une nouvelle défaite qui se profile, deux à zéro contre Valence. Dans son histoire, l’Olympique de Marseille aura toutefois prouvé que le club à de belles ressources et il ne fait nul doute que l’on retrouve bientôt l’OM sur les plus hautes marches Européennes.

