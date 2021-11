Comment voir le Grand Prix MotoGP Algarve en direct TV et streaming + vidéo replay de la course

Grand Prix MotoGP Algarve en direct TV et streaming vidéo du Grand Prix de championnat du monde de vitesse moto > Les fans de MotoGP sont au bon endroit pour regarder le Grand Prix de MotoGP d’Algarve cette année en direct à la TV, ou pour simplement voir le streaming vidéo de la course du GP et le replay sur internet des grands moments de cette course.

Finalement, la confirmation du pilote Espagnol ne s’est pas fait attendre… Et l’on vous conseille de regarder le Grand Prix de MotoGP d’Algarve en direct à la TV sur Eurosport, ou de voir le streaming vidéo de la course du GP de Philipp-Island sur internet, à tout moment de la journée aujourd’hui.

Champion du monde pour la deuxième fois, depuis le Grand Prix de MotoGP du Japon il y a, à peine, une semaine, Marc Marquez avait alors le choix de comment il voulait conclure la saison, qui approche à son terme.

Si certains le voyaient déjà mettre le pied sur le frein et porter son attention sur son frère dans une autre discipline, il n’en fut rien et Marc Marquez se permet encore d’impressionner son monde.

Grand Prix MotoGP Algarve en direct TV et streaming vidéo de la course

Hier, lors de la séance de qualifications du GP d’Algarve, le pilote Honda est parvenu, sans difficultés, à s’imposer au plus haut de la feuille des temps, raflant ainsi la première place sur la grille de départ, à l’entame de ce Grand Prix de MotoGP d’Algarve.

Derrière lui, l’on retrouvait Cal Crutchlow et Jorge Lorenzo, et, bien que l’on ne possède plus rien à jouer, une victoire devant Marquez, reste une victoire, et une très belle.

Attention toutefois, puisque Marc Marquez se permet de rêver à un autre record désormais ; en arrachant cette douzième qualification sur le Grand Prix de Moto GP d’Algarve , le pilote Honda est maintenant à hauteur du record de Michael Doohan sur une saison, avec douze pole positions.

Le prochain Grand Prix de MotoGP sera alors décisif pour Marc Marquez, d’autant qu’il peut également inscrire son nom dans l’histoire du pilote ayant le plus de succès en une seule saison, aussi détenu par Michael Doohan.

Il ne fait nul doute que l’importance de ce Grand Prix de MotoGP d’Algarve est au plus haut point, et il est bon de regarder le Grand Prix de MotoGP d’Algarve en direct à la TV sur Eurosport, dès 6 heures 45, ce dimanche en direct live streaming sur Internet. Pour une fois, c’est vraiment facile.

Attention à l’horaire légèrement décalé, qui ne permet pas souvent d’assister à la course en direct si vous n’y pensez pas le moment voulu, et c’est pourquoi, si vous cliquez ici vous pourrez voir le streaming vidéo de la course sur internet, toute la journée.

Grand Prix MotoGP Algarve en direct TV et streaming vidéo de la course du Grand Prix d’Algarve

Partager : Twitter

Facebook