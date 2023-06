Retransmission VTT Coupe du Monde en Direct TV + Video Streaming sur Internet

Les fans de VTT peuvent regarder en direct live la Coupe du Monde 2014 de VTT à la télévision et sur le web. Les fans de cyclisme ont rendez-vous ce vendredi 1er août pour regarder en direct la Coupe du Monde 2014 de VTT Cross Country > cliquez ici et regardez en direct tv la Cross-Country Eliminator Vtt de la Coupe du Monde 2014 en live depuis Mont Sainte-Anne au Canada. Ce vendredi 1er Août vous pouvez voir en direct live la 5ème manche de la Coupe du Monde de VTT à partir de 22h55 sur la chaîne Sport+ qui assure la retransmission en direct de la Coupe du Monde 2014 de VTT.

La 5ème manche de la Coupe du Monde 2014 de VTT démarre aujourd’hui, vendredi 1er Août 2014, à partir de 22h55 et se déroulera au Mont Sainte-Anne au Québec (Canada). Un rendez-vous à ne pas rater pour les fans de sport extrême.

Avec les premiers entraînements qui ont commencé hier, jeudi 31 juillet 2014, c’est au tour des qualifications ce vendredi avant la grande course samedi 2 août 2014. Lors des quatre premières manches de Cross-Country Eliminator de la Coupe du Monde 2014 de VTT, ce sont quatre différents pilotes qui se sont imposés. Il s’agit de l’américain Aaron Gwin qui s’est imposé à Pietermaritzburg en Afrique du Sud, le britannique Gee Atherton qui a remporté le Cross-Country Eliminator dans la ville côtière Cairns en Australie, l’australien Troy Brosnan qui s’est imposé au Fort William en Angleterre et finalement le britannique Josh Bryceland qui a gagné lors de la dernière épreuve de Cross-Country Eliminator en Autriche dans la commune de Leogang.

Le rendez-vous cette semaine est donné au Mont Sainte-Anne au Canada pour une épreuve qui promet un très beau spectacle de VTT dans le cadre de la 5ème manche de la Coupe du Monde de Cross-Country Eliminator 2014 (XCE).

À la différence du Cross-Country, le Cross-Country Eliminator se caractérise par un parcours très court de type sprint et divise la course en sous-courses de quatre coureurs qui s’affrontent donnant lieu à l’élimination des deux derniers et la qualification des deux premiers pour la manche suivante.

Regarder la Coupe du Monde de Cross-Country Eliminator 2014 deVTT en direct tv et streaming

La cinquième manche de VTT Cross Country Eliminator de Coupe du Monde 2014 au Mont Sainte-Anne au Canada est prévue à 22h55 heure de Paris.

La chaîne Sport+ assure la retransmission de l’épreuve de Cross Country Eliminator ainsi que les qualifications de cette Coupe du Monde 2014 de VTT, et ce, le vendredi 1er août 2014 à partir de 22h55 (Heure de France).

Pour voir la course en direct à la télévision ou regarder la Coupe du Monde de XCE en streaming sur Internet, vous saurez tout ici en tant que fan de VTT.

