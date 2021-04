Voir Liege Bastogne Liege en Direct Video sur Internet et à la télévision

Voici comment regarder la retransmission de Liege Bastogne Liege 2014. Ce dimanche 27 avril 2014, pour voir Liege Bastogne Liege 2014 vous pouvez regarder la direct TV de la course et le vidéo streaming sur Internet de l’arrivée de Liege Bastogne Liege 2014. Dès le final de cette épreuve de la Coupe du Monde UCI retrouvez le résumé de Liege Bastogne Liege 2014 en video. Pour tous les fans de cyclisme, il est hors de question de rater la Doyenne des Classiques de Printemps. Vous êtes au bon endroit sur Tixup!

Comme chaque année, nous vous offrons de regarder en direct la Doyenne des Classiques avec un Liege Bastogne Liege 2014 complètement exceptionnel cette saison. Pour regarder en direct Liege Bastogne Lige 2014 ici même, en toute simplicité et avec le bon player, en France, en Belgique ou en Suisse, et même partout ailleurs à l’étranger, nombreux sont donc les amoureux de cyclisme qui se donnent rendez-vous ce dimanche 27 avril 2014 dès 14 heures. En 2014 Liege Bastogne Liege fête sa 100ème édition. La plus ancienne des courses cyclistes dites « Classiques de Printemps » réserve un parcours de près de 258 kilomètres complètement fou, avec pas moins de 10 cotes terribles sur le parcours de Liege Bastogne Liege. Ce sont ces ascensions qui ont construit la légende de Liege Bastogne Liege depuis sa création en 1892. Comme le confiaient nos confrères de l’Equipe.fr, les cotes de Liege Bastogne Liege sont un peu les Monts du « De Ronde van Vlaanderen » ou « Tour des Flandres » ou les pavés de Paris Roubaix. C’est avec une certaine appréhension que les coureurs du peloton abordent les cotes du parcours de Liege Bastogne Liege.

Liege Bastogne Liege 2014

Dès maintenant sur Tixup, vous pouvez revivre l’ambiance du départ de Liege Bastogne Liege 2014 avec Christian Prudhomme et le Roi de Belgique. Filmée en direct du départ de Liège, c’est une vidéo de nos confrères de CyclismActu, un excellent site pour les fans de cyclisme.

Fan de Liege Bastogne Liege vous voulez suivre la course? Cliquez ici:



Parcours Liege Bastogne Liege 2014

Cette année, le Liege Bastogne Liege 2014 met encore plus l’accent sur cette spécificité de la course. Jugez vous-mêmes du parcours avec au Km 70 la Côte de La Roche-en-Ardenne (2.8 km à 6.2%), puis le Côte de Saint-Roch (1 km à 11.1% courte mais terrible) avant la mi-course. Dans la 2e moitié du parcours de Liege Bastigne Liege, on retrouve au km 167 la Côte de Wanne (2.8 km à 7.2%), la Côte de Stockeu (1 km à 12.4%) et la Côte de la Haute-Levée (3.6 km à 5.6%). Trois difficulté dont l’enchainement fait souvent la différence. En 2014, une première sélection pourrait s’opérer à ce niveau de la course.

Dans le final de Liege Bastogne Liege, les 50 derniers kilomètres sont redoutables, avec comme difficultés au programme 5 cotes classées: Côte de la Vecquée (3.1 km à 6.4%), la cultissime Côte de La Redoute (2 km à 8.9%) du kilomètre 218, la Côte des Forges (1.9 km à 5.9%), la Côte de La Roche-aux-Faucons (1.5 km à 9.3%) et enfin dans le dernier kilomètre la Côte de Saint-Nicolas (1.2 km à 8.6%). Des noms mythiques qui raisonnent aux oreilles des fans des Classiques de Printemps comme autant de promesses d’une lutte acharnée entre les favoris du Liege Bastogne Liege 2014.

Vidéo de présentation rapide de la 100ème édition de Liege Bastogne Liege 2014 :

Liege Bastogne Liege 2014 en direct

Les 258 km de Liege Bastogne Liege 2014 sont encore une fois encore retransmis en exclusivité, en direct et en intégralité sur la chaine de télévision Eurosport, ainsi que sur Internet en streaming ce qui permet de voir Liege Bastogne Liege 2014 de manière idéale, en streaming sur tablette ou sur ordinateur, puisque la chaine diffuseur de la course assure aussi la retransmission en direct video sur le web.

Liege Bastogne Liege en streaming

Eurosport assure la diffusion de Liege Bastogne Liege 2014 en direct jusqu’à l’arrivée de 16h. En direct TV sur Eurosport et plus tard dans l’après midi sur France 3 pour le finale de Liege Bastogne Liege 2014, vous savez donc où regarder la course sur votre téléviseur et sur Internet, il est aussi possible de voir Liege Bastogne Liege 2014 en live et en vidéo replay dès la fin de la course. Avec un player qui permet de voir la course en direct streaming: Le lien est ici.

Partager : Twitter

Facebook