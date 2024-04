Basket Pro A: Match Dijon Limoges en direct Tv et Streaming sur Internet

Suivez en direct le match de Basketball Pro A entre Dijon et Limoges en direct Tv ou en streaming live sur Internet à partir de 20h30, et ce, sur Sport+. Le match Dijon Limoges s’inscrit dans le cadre de la 27ème journée de Basket Pro A et la retransmission du match Dijon Limoges sera assurée par Sport+ à partir de 20h30. Vous pouvez donc regarder le match Dijon Limoges de la 27ème journée de basket Pro A sur Sport+ dès 20h30.

Dans le cadre de la 27ème journée du championnat de Basket Pro A, le CSP Limoges se déplace à Dijon pour affronter l’équipe locale. Deuxième du classement avec 66 points, un seul point sépare les Limougeauds des leaders Strasbourgeois (67 points). Une victoire, bien qu’elle est difficile face à Dijon devant ses supporters, pourrait propulser le CSP Limoges à la première place si Strasbourg fait un mauvais pas. Cependant, la mission n’est pas facile.

Dijon, qui a perdu son match face à Orléans lors de la journée précédente (76 – 60), doit se rattraper dans le Palais des Sports J.M. Geoffroy face aux deuxième classement. Dur à cuire sur son terrains, les Dijonnais mettront tout en œuvre pour s’imposer et essayer de reprendre leur première place perdu lors des derniers matchs.

Pour l’ailier du CSP Limoges, Nobel Boungou Colo qui fêtera ses 26 ans dans un peu plus de 10 jours, les choses ne sont pas faciles face à Dijon. Le franco-congolais a déclaré hier qu' »On sait que, à Dijon, face à une équipe invaincue à domicile, ça sera très difficile« .

Bien qu’ils soient sur leur terrain et devant leur spectateurs, Dijon doit faire face à une équipe en passe de se qualifier pour les play-offs pour la première fois depuis 14 longues années et la motivation des joueurs du CSP Limoges bat son plein surtout qu’une victoire lors de ce match face à Dijon signifiera une qualification pour les quarts de finale.

Basket Pro A: Match Dijon – CSP Limoges en direct et Streaming TV

Le basket ce soir avec le match Dijon – CSP Limoges qui sera retransmis en direct à la télévision ce soir sur Sport+. Rendez-vous donc pour les fans de basket et les supporters des deux équipes à partir de 20h30, Dijon – CSP Limoges sera retransmis en direct à la télévision sur Sport+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Dijon – Limoges en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

