MotoGP Grand Prix du Qatar en Direct TV et Video

Championnat du monde 2014 de la Moto avec la 1re manche au Grand Prix du Qatar MX2 à Losail ce samedi en direct live Streaming et la retransmission de la 1re manche du championnat du monde 2014 de la Moto avec le Grand Prix du Qatar en direct à la télévision. Samedi 01 mars 2014 à partir de 16h55, une diffusion en direct sur BeIN Sport.

Coup d’envoi du championnat du monde 2014 de course vitesse Moto MX2 avec la première manche Grand Prix du Qatar à partir de 16h55.

La compétition du MX1 se déroulera du 21 au 23 mars sur le circuit international de Losail.

Pour cette année Jeffrey Herlings, qui fêtera bientôt ses 20 ans, remettra son titre en jeu pour le défendre après avoir passé une année 2013 sans partage qu’il a dominé de bout en bout et durant laquelle il n’a eu comme seul adversaire, son coéquipier, le Français Jordi Tixier, qui a fini sur 2e au podium.

Championnat du monde 2014 de la Moto en Direct Streaming

La première manche du Championnat du monde 2014 du Moto se déroule avec le Grand Prix du Qatar et sera retransmise en direct à la télévision sur BeIN Sport. A partir de 16h55, coup d’envoi de la 1re manche du Championnat du monde 2014 de la Moto en direct. A la télévision sur BeIN Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder la 1re manche du championnat du monde 2014 en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

