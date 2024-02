Match Dunkerque Porto Handball en Direct Video

Handball avec la Ligue des champions masculine et la 9e journée Groupe B et le match Dunkerque – FC Porto en direct live Streaming et la retransmission de Dunkerque – FC Porto en direct à la télévision. Samedi 15 février 2014 à partir de 17h55, une diffusion en direct sur BeIN Sport.

Dunkerque accueille FC Porto à partir de 17h55 dans le cadre de la 9e journée de la ligue des champions Groupe B. Un match de bas de tableau entre le dernier Dunkerque qui ne compte que 2 points, et l’avant dernier Porto qui lui compte 4 points. Un match sans enjeu entre deux équipes déjà éliminées.

Pour ce qui est de la 8e journée, les deux formations restent sur deux défaites et chercheront à sortir sur une bonne note.

Match handball Dunkerque – FC Porto en Direct Streaming

Le match de handball de ligue des champions Dunkerque – FC Porto est retransmis en direct à la télévision sur BeIN Sport. A partir de 17h55, coup d’envoi du match Dunkerque – FC Porto en direct. A la télévision sur BeIN Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Dunkerque – FC Porto en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

