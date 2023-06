Voir le Match AS St Etienne Valenciennes FC en Direct Streaming + Video des Buts

Football Ligue 1 ce samedi, voici comment regarder le match AS Saint-Etienne – Valenciennes FC en direct live Streaming et la retransmission du match Saint-Etienne – Valenciennes en direct à la télévision. Samedi 01 février 2014 à partir de 19h55, un match qui sera diffusé sur BeIN Sport en Direct à partir de 19h55.

L’AS Saint-Etienne accueille Valenciennes ce soir à partir de 19h55 pour le compte de la 23e journée du championnat L1. Saint-Etienne qui termine le quatuor de tête du championnat compte poursuivre son ascension et mettre plus de pression sur le 3e Lille qui n’est qu’à 4 points devant lui. Les stéphanois reçoivent ce soir donc le premier relégable Valenciennes.

Les hommes de Christophe Galtier ont l’intention de repartir du bon pied ce soir et de faire oublier à leur supporters la défaite de al 22e journée à Bordeaux. Les Verts ont été éliminé de la coupe de France et n’ont désormais plus le choix que de se focaliser sur la suite du championnat pour s’octroyer une place qualificative à une compétition européenne.

Du coté de Valenciennes, les journées passent et se ressemblent et rien n’évolue au niveau du classement. Les valenciennois restent sur une défaite à Marseille lors de la dernière journée après avoir retrouvé un peu d’espoir et de sourire avec une victoire à Monaco et une autre contre Bastia. Les hommes d’Ariël Jacobs espèrent réitérer la performance de Monaco ce soir ou du moins rentrer avec un résultat positif susceptible de laisser le groupe serein pour la suite u maintien qui sera âprement difficile.

Il est noter que Romain Hamouma et ses coéquipiers ont jusque là joué 11 matches à domicile enregistrant 7 victoires contre 2 défaites et 2 nuls. Tandis que Valenciennes a fait 11 fois le déplacement pour connaitre deux victoires contre 7 défaites et 2 nuls.

Match AS Saint-Etienne – Valenciennes FC en Direct Streaming

Le match Saint-Etienne – Valenciennes est retransmis en direct à la télévision sur BeIN Sport. Dès 19h55, coup d’envoi du match entre Saint-Etienne – Valenciennes en direct. A la télévision sur BeIN Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Saint-Etienne – Valenciennes en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.