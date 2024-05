Nabil Ben Mohamed Ben Ahmed Saadaoui, le terroriste recherché

Le ministère de l’Intérieur a publié via sa page Facebook la photo de Nabil Ben Mohamed Ben Ahmed Saadaoui, un des éléments du groupe d’Al Qaida. Il a participé aux échanges de coups de feu contre les forces de l’ordre de sécurité intérieures et contre les forces militaires qui ont eu lieu hier, mercredi 18 mai 2011 dans la ville de Rouhia – gouvernorat de Siliana et ont toutefois fait des victimes parmi les forces de sécurité et l’armée nationale.

Assiégé dans la région de Siliana et connu sous l’appellation de « Ettounsi Essaâdaoui », déjà impliqué dans de précédents attentats terroristes. Le suspect est un terroriste tunisien très dangereux, né le 11 juin 1985. Cet homme en fuite est activement recherché par les services de sécurité. Ceci dit, le ministère de l’Intérieur appelle tous les citoyens à alerter les forces de sécurité s’ils reconnaissent le suspect ou s’ils auront des renseignements à son propos.

Prière de contacter le ministère au numéro suivant 71.335.000 ou au 197 et 193

