La plus grande table d’Iftar en ce mois de Ramadan à Sharjah

Une bonne nouvelle pour les nécessiteux de la ville de Sharjah.

En effet, le site Al Fajr a annoncé qu’une grande table d’Iftar est entrain d’être préparée dans la ville de Sharjah sur le corniche de la lagune, et ce le Samedi 20 Juillet.

La table sera d’environ 600 mètres de long et elle coûtera 500 mille dirhams. Et elle sera la plus grande table d’Iftar.

Ce projet s’enregistre dans le cadre du festival ramadanesque annuel de l’émirat de Sharjah.

J’aime ça : J’aime chargement…