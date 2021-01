Perte de poids: les gélules de Garcinia Cambogia sont-elles vraiment une solution miracle ?

Pour perdre du poids, les sites internet vous suggèrent les gélules de Garcinia Cambogia. Ces gélules sont, d’après eux, une solution miracle utilisée par Kim Kardashian, seulement leur efficacité est mise en doute.

Les gélules de Garcinia Cambogia, composées d’extraits du fruit éponyme, sont le moyen à la mode de perdre du poids. En effet, des sites internet multiplient l’exposition de son effet extraordinaire via la publication de photos de personnes avant et après la consommation de ces gélules. D’après les informations, ces gélules favorisent l’évaporation de la graisse et sont simultanément un coupe faim.

Ce fruit jaune provenant d’Indonésie est utilisé dans la médecine traditionnel indienne contre la constipation et les douleurs intestinales. Son effet coupe faim et éliminateur de graisse proviennent de l’acide hydroxycitrique,contenu dans le zeste du fruit. Les gélules de Garcinia Cambogia ont beaucoup aidé Kim Kardashian. En effet, accumulant beaucoup de kilos pendant sa grossesse, Kim a eu recours à ce moyen pour perdre rapidement du poids après la naissance de North West.

Seulement, ce moyen n’existe pas en France depuis le mois de mai 2012. Eh oui!! L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a interdit la commercialisation de ce produit dans un but de perdre du poids car son efficacité n’a pas été prouvée. Effectivement, des analyses scientifiques ont prouvé son manque d’efficacité. Un seul cas sur cinq avait ressenti un sentiment de satiété et remarqué une perte de poids liée au garcinia cambogia. Donc, ses gélules ne sont pas une solution miracle.

