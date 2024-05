La sophrologie facilite le passage de la période de ménopause

Tout est dans l’attitude, c’est prouvé!! Il suffit d’être assez calme et positive pour faciliter le passage de la période sensible de la ménopause.

Le « retour d’âge » est une période difficile pour toutes les femmes, une période décrite par des sauts d’humeurs, maux de tête, bouffées de chaleur, prise de poids… Tout un changement que les femmes ont du mal à accepter aussi facilement.

Voilà qu’on découvre l’efficacité de la sophrologie dans cette étape de la vie d’une femme. En effet, de plus en plus de femmes pratiquent la sophrologie durant la ménopause et même après afin de vieillir sereinement.

Durant la ménopause, la sophrologie peut aider à minimiser l’intensité des bouffées de chaleur, réduire le stress, éviter la tristesse et la dépression. Cette technique de développement personnel permet d’accepter son corps dans cette phase et de trouver l’équilibre optimal avec l’esprit.

Les résultats de la sophrologie ne sont pas immédiats mais plus la pratique est intense plus les bienfaits sont visibles. Le yoga peut aussi être conseillé durant la ménopause car ses effets sont prouvés ou du moins son effet sur les bouffées de chaleur. En effet, pratiquer du yoga chaque semaine pourrait diminuer le nombre de bouffées de chaleur de près de 30 %

