Abdelazziz Bouteflika évacué en Algérie dans un « coma profond »

Les autorités algériennes ont saisit vers la soirée du samedi, 18 mai 2013, deux quotidiens algériens, le francophone « Mon journal » et son pendant arabophone « Djaridati » parce qu’ils affirmaient sur deux pages, dont la une, que le président Abdelaziz Bouteflika, hospitalisé depuis le 27 avril à Paris, était revenu en Algérie dans un état « comateux » après une « détérioration » de son état de santé.

Hichem Aboud, directeur des deux publications, interrogé par FRANCE 24 affirme « Selon mes sources – moi je n’ai rien vu – mais j’ai des sources, je recoupe et je vérifie, le président est en Algérie ».

Cet ancien militaire devenu opposant au régime précise : « Mes sources me disent qu’il n’est ni à Genève en Suisse, ni au Val-de-Grâce à Paris. Il est en Algérie. Il est rentré le mercredi, 15 mai, à l’aube après avoir quitté Paris à 3 heures du matin ».

Hichem Aboud insiste « Il y a une aggravation, une détérioration de son état de santé, c’est pour cela qu’il a été évacué sur Alger, c’est-à-dire qu’au Val-de-Grâce on ne pouvait plus rien faire pour lui. On nous dit qu’il est dans un état de coma profond, un coma qui peut se prolonger plusieurs jours voire plusieurs semaines. Voilà ce qui est dans le contenu des deux pages ».

