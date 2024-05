Iyed Dahmani à Habib Ellouz  »la jeunesse est un état d’esprit »

En réponse aux déclarations faites par Habib Ellouz au micro de Mosaïque FM concernant son souhait inexaucé de partir au djihad en Syrie, Iyed Dahmani n’a pas omit de lui adresser un message via sa page officielle facebook.

Iyed Dahmani maîtrisant l’art de la diplomatie a répondu à Habib Ellouz en lui certifiant que « la jeunesse était un état d’esprit et que s’il voulait partir au djihad qu’il le fasse ».

Et comme dit Isaac Goldberg « La diplomatie, c’est faire et dire les plus vilaines choses de la manière la plus élégante. » !

