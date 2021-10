FMI: une conjoncture économique favorable

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que la reprise économique à laquelle on assiste se renforcera tout au long de 2014.

Hier, l’institution internationale a publié ses Perspectives économiques mondiales de printemps. Le FMI note qu’au cours de 2013 la croissance économique mondiale a progressé de 3% ( un taux supérieur au prévisions de 2, 9%) et que celle-ci augmenterait de de 3,6 % au cours de 2014 (contre un taux prévu, en janvier, de 3,7 % ) et enfin au cours de 2015, l’augmentation serait de 3,9 %.

Dans son précédent rapport publié le 8 octobre 2013, l’institution internationale a indiqué que le dynamisme des richesses produites au niveau mondial provenait des économies développées. Par contre, le produit intérieur brut (PIB) des pays émergents devraient continuer de progresser moins rapidement qu’avant la crise en dépit du fait qu’ils sont à l’origine de plus des deux tiers de la croissance mondiale.

L’économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard indique tout en présentant son rapport à Washington (Etats-Unis) que la reprise économique entamée en octobre tend à devenir plus forte mais également plus large. Il ajoute que les entraves à cette reprise disparaissent progressivement. En effet, la consolidation budgétaire ralentit et les investisseurs s’inquiètent moins de la soutenabilité de la dette et les banques vont mieux.

Olivier note tout de même que la situation ne correspond pas à une reprise pleine et entière!

