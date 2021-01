Automobile: Volkswagen a de fortes chances d’atteindre 10 millions de vehicules vendus cette année

Volkswagen, le plus grand constructeur automobile en Europe, tend à vendre plus de 10 millions de véhicules cette année, a déclaré le directeur général Martin Winterkorn jeudi.

« Il y a de fortes chances que nous puissions dépasser les dix millions de livraisons cette année – quatre ans plus tôt que prévu », a déclaré Winterkorn lors de la conférence annuelle des nouvelles recettes du groupe.

VW « a fait un bon départ pour 2014 », a déclaré Winterkorn.

Dans les deux premiers mois, environ 1,5 millions de voitures particulières et véhicules utilitaires légers ont été livrés dans le monde entier, une augmentation d’année en année de 4,7 pour cent.

Cette année et l’année prochaine, VW – avec un large éventail de marques, y compris Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Scania et MAN – allait lancer plus de 100 nouveaux modèles, des successeurs et des améliorations de produits, poursuit-il.

En 2013, les livraisons mondiales ont augmenté de 4,9 pour cent à 9,7 millions de véhicules.

Les revenus ont augmenté de 2,2 pour cent à 197 milliards d’euros, le bénéfice d’exploitation a atteint un chiffre record de 11,7 milliards d’euros.

Les bénéfices nets, d’autre part, sont tombés à 9,1 milliards d’euros en 2013 contre 21,9 milliards un an plus tôt, en grande partie parce que le chiffre de 2012 avait été impacté positivement par des mesures dans le cadre de l’intégration de la voiture de sport du fabricant Porsche.

