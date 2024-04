Conférence de la microfinance en Tunisie le 20 et 21 Avril 2011

Sous le haut patronage du ministère des Finances, l’association Tounes 2020 organise une conférence sur la micro-finance en Tunisie les 20 et 21 avril, à l’hôtel Barcelo-Gammarth, au nord de Tunis.

En présence de Mr Jalloul AYED, Ministre des Finances, Mr Said AIDI, Ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi et Mr Mustapha Kamel NEBLI, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, la conférence aura pour thème: «La micro-finance en Tunisie: état des lieux, orientations pour l’avenir, moyens de développer son potentiel pour contribuer au développement du pays».

Les professionnels de la micro finance ainsi que des experts nationaux et internationaux seront au rendez-vous. Les principales institutions de micro-finance nationales telles qu’Enda et la Banque tunisienne de solidarité (BTS) et plusieurs agences internationales de développement y participeront aussi. Ainsi que des représentants des ministères concernés, directement ou indirectement, par la

microfinance, le secteur privé (banques, assurances, fournisseurs de plateformes technologiques) ainsi que les acteurs de la société civile et les universités.

J’aime ça : J’aime chargement…