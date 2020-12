Afrique du sud et Congo: Construction d’un grand barrage

Un accord vient d’être signé entre la république démocratique du Congo et l’Afrique du sud pour démarrer la construction du barrage des chutes d’Inga.

Selon le new scientist, ce barrage pourrait être le plus grand au monde car il pourra générer plus de 40 000 MegaWatts d’électricité. En plus, ce projet de grand complexe hydroélectrique situé sur le fleuve Congo aura comme première étape la construction d’un barrage d’une capacité de 4800 MegaWatts d’électricité et sera le premier barrage d’Afrique.

Fred Pearce, un journaliste écologiste déclare que: « ce barrage ne nécessitera pas un grand réservoir en raison du débit du fleuve Congo, ce qui est une bonne nouvelle car peu de terre seront inondées ou déboisées. » Cependant, « la mauvaise nouvelle est que peu de Congolais bénéficieront de l’électricité car ils sont loin de tout réseau électrique.«

Le résultat de l’accord entre ces deux pays est de diviser l’exploitation de l’électricité comme suit: la moitié sera pour l’Afrique du sud et l’autre moitié sera utilisé pour les activités d’extraction du cuivre dans les mines de la république démocratique du Congo.

Barrage au Congo

Partager : Twitter

Facebook