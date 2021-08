Le dollar se stabilise

L’euro s’élançait face au dollar, profitant d’un fragile rebond du moral sur les marchés, dans l’attente de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur ses taux. Le yen tentait ainsi de se reprendre auprès des cambistes après ses records de vendredi et lundi, où il avait seul résisté à l’avancée irrésistible du dollar, qui avaient été suivis d’une correction mardi.

Malgré une couverture en baisse à Wall Street au lendemain d’un rebond spectaculaire, le marché des changes a été encouragé par une chasse aux bonnes affaires sur les marchés actions et un regain d’optimisme grâce aux perspectives de baisse des taux d’intérêt. Les Bourses européennes évoluaient de leur côté dans le vert grâce à ces attentes de baisse des taux, à un ralentissement des ventes panique des fonds spéculatifs et une encourageante stabilisation des prix du pétrole.

Mais les craintes de récession mondiale persistent, soulignaient les analystes, et les investisseurs attendent désormais la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur ses taux. Le marché parie globalement sur une baisse de 0,5 point, qui ramènerait le taux directeur de la Fed à 1,0%, un mouvement qui pourrait être rapidement suivi par ses homologues européenne, britannique et japonaise.

Sur Tunis, le marché a été relativement offreur de devises. L’euro s’est traité en hausse autour de 1.7450 dinar alors que le dollar s’est replié sous 1.36 dinar.

