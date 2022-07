DHL remet neuf gorilles en liberté

Dans le cadre d’une initiative de conservation unique en partenariat avec l’Aspinall Foundation, DHL, la première société de logistique au monde, a transporté une famille de neuf gorilles à dos argenté du Zoo de Port Lympne dans le Kent au Parc National des Plateaux Batéké, au Gabon.

Les gorilles ont parcouru 9 000 km, depuis le Royaume-Uni jusqu’à Bruxelles, puis à bord d’un Boeing 767 spécialement équipé jusqu’à Lagos, au Nigéria, et enfin vers Franceville, au Gabon. Pour la dernière étape du voyage, ils ont été transportés en hélicoptère vers le parc national en collaboration avec les autorités du Gabon.

En plus des animaux, qui totalisaient un poids combiné de 620 kg, pas moins de 1 200 kg de nourriture et d’équipement vétérinaire les ont accompagnés durant leur voyage vers la liberté.

Pour s’adapter au plan de transport des gorilles, DHL a utilisé deux avions différents hors service et a temporairement reconfiguré son réseau mondial pour assurer qu’ils puissent être transportés dans un délai aussi serré que possible.

Les gorilles des plaines de l’Ouest sont classés parmi les espèces gravement menacées de disparition, et il s’agit de la toute première tentative de réintégrer une famille entière dans son habitat naturel. L’initiative « Back to the Wild » (Retour dans la nature) de l’Aspinall Foundation fait partie de son engagement permanent à repeupler la population sauvage avec des espèces menacées ou gravement menacées, suite à ses programmes au succès sans précédent d’élevage en captivité dans ses parcs animaliers du Kent.

Phil Couchman, PDG de DHL Express au Royaume-Uni et en Irlande, a commenté : « Ce n’est pas une mince affaire de déplacer une famille de neuf gorilles à travers le monde. Il s’agit d’une cause extrêmement importante, qui nécessite une importante gestion logistique pour DHL – notre priorité tout au long de l’opération a été d’assurer la sécurité et le bien-être des animaux.

« En travaillant étroitement avec l’Aspinall Foundation, un organisme de bienfaisance voué à la conservation, pour préparer le déplacement, nous avons garanti le voyage le plus fluide possible pour les gorilles.

Charles Brewer, directeur général de DHL Express en Afrique subsaharienne, a déclaré : « Notre équipe dédiée chargée des “livraisons spéciales”, qui inclut du personnel de l’ensemble des opérations de DHL, des ingénieurs aéronautiques, des manutentionnaires, des équipes de sécurité, des pilotes et des chauffeurs, a fait un excellent travail pour assurer la réussite de ce projet. Nous sommes ravis d’avoir assisté la famille de gorilles et nous espérons qu’ils apprécient leur nouvel habitat. »

Damian Aspinall, pionnier de la conservation et président de l’Aspinall Foundation, a affirmé : « L’initiative Back to the Wild de l’Aspinall Foundation est unique et représente ce qui est certainement la réintroduction dans la nature la plus ambitieuse d’espèces gravement menacées jamais entreprise dans le monde. Nous sommes ravis que DHL ait si généreusement participé en tant que partenaire à ce projet de rapatriement important et passionnant. »