Emission à scandale : Le canular de Andi Mankollek ?

Voilà qu’une fois de plus, la catastrophique émission d’Ala Chebbi prouve qu’au lieu de régler les soucis des gens, elle ne fait que les aggraver. Le principe même de l’émission n’est nullement basé sur une quelconque éthique mais sur des contraintes commerciales. L’animateur, en effet, s’intéresse à l’audience de son émission plutôt qu’aux cas sociaux qu’il pense gérer ! Tout est une affaire de Buzz, et le non professionnalisme flagrant conduit aux pires des situations..

Voilà selon le journal Al Akhbar, le fruit amer de cette émission à scandale :

Afin de rencontrer sa fille qui l’a fait adopter et ne l’a pas revu depuis 18 ans, la dite invitée, que nous appellerons « M », est revenue sur les coulisses de sa participation à l’émission Andi Mankollek.

Sur invitation d’une journaliste, « M » a confié qu’elle a accepté de participer à une émission télévisée dans l’objectif d’obtenir de l’aide et assainir sa situation financière.

« A mon arrivée sur le plateau, on me révèle par surprise que c’était ma fille qui m’a invité » Déclare « M ». Elle ajoute « On m’a obligé à participer en portant le niqab afin de cacher mon identité »

« La diffusion de cette émission a fait mon malheur » ajoute-t-elle. Des conflits conjugaux se sont déclenchés, bien que son mari fût au courant de son premier mariage et de l’existence de sa file aînée.

« Mon mari m’a mise à la porte. Ma famille m’a abandonné et ma fille a fugué » conclue-t-elle.

